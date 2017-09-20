عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 أيلول 2017

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الأخبار: ترامب يريد التوطين





الأنوار: نواب يختلفون على تقصير ولاية مجلسهم... وباسيل يعارض من اميركا



الديار: لبنان يدخل نادي الدول النفطية... وسجال عابر للبحار بين بري وباسيل



البناء: ترامب يسقط القضية الفلسطينية من خطابه... ونتنياهو يشكر هجومه على إيران

تركيا تحشد على حدود كردستان... وطائرة سورية بدون طيار فوق الجولان

باسيل يردّ على بري... والحريري يدافع كهربائياً... وجنبلاط يغرّد لدوزنة ندية

الجمهورية: مفاجأة ترامب: توطين النازحين!؟



النهار: "القوات" و"التيار" في مقاربتين متباعدتين ... وتفاهم





المستقبل: الرئيس الأميركي يصف الأسد بالمجرم وماكرون يُطالب بمحاكمته

خطاب ناري لترامب ضد إيران وكوريا الشمالية





اللواء: تشريع تحت ضربات السجالات وحملة عونية قاسية على برّي

الحريري لوقف المزايدات الشعبوية.. وحملة «نصرة عطلة الجُمعة» تعتصم أمام المجلس

the daily star: Oil tax bill passes in busy Parliament session



l'orient le jour: La carte d’identité biométrique : un marché entouré de flou