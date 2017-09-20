أسرار الصحف ليوم الأربعاء 20 أيلول 2017

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس



تقول مصادر عسكرية غربية إنّ الإصرار السوري على التقدّم نحو الضفة الشرقية لنهر الفرات وباتجاه مدينة البوكمال على الحدود مع العراق رغم التحذيرات الأميركية المباشرة والتهديدات بلسان جماعة «قسد»، فاجأها كما فاجأها حجم الدعم الروسي للقرار السوري سياسياً وميدانياً. وقالت المصادر كما نقلت صحف بريطانية إنّ هذا يكشف ضعف أميركا والغرب بصورة ستنعكس على الكثير من التوازنات في المنطقة.



خفايا

يلاحظ المتابعون للشؤون الاقتصادية أنّ هناك عودة قوية، أقله على المستوى الإعلامي حالياً، لأصحاب الرؤية الاقتصادية المعارضة للسياسات التي سادت في لبنان طوال ربع قرن، والتي لم ينتج عنها إلا الفشل والتراجع والمديونية العالية جداً. ويؤكد هؤلاء أنّ طروحاتهم التي لم تجد لها آذاناً صاغية في ما سبق، تلقى اليوم الكثير من الاهتمام لدى المسؤولين، وخصوصاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يولي كلّ عنايته للقطاعات الإنتاجية…

الجمهورية: اسرار

صمت

قال أحد السياسيّين إنه لا يستبعد أن يخرج حزب بارز عن صمته ويُعلن في وقت قريب أنه لم يعُد يستطيع السكوت على جوقة الفساد التي لم يسبق لها مثيل حتى لو كان أفرادُها يُعتبرون من أصدقاء الحزب.

هجوم

فوجئ الحضور في إجتماع نيابي بهجوم عنيف شنَّه نواب ينتمون إلى تيار سياسي بارز على «صفقة حسّاسة» يرعاها وزير ينتمي إلى التيار نفسه.



تباين

رأت أوساط سياسية أن الخلاف المستمر بين حليفين يشهد توتراً في الإعلام بسبب وجود تبايُن في رؤية الأمور كلٌّ بمنظاره.

وصف

وصف وزير سابق نائباً في فريق سياسي واحد بأنه اذا لم يجد أحداً «يُفخِّت» فيه فإنه «يُفخِّت» في نفسه.



النهار: اسرار الآلهة

جبهة معارضة

ترجح مصادر سياسية أن تنشأ جبهة معارضة قوية قبيل الاستحقاق الانتخابي المقبل اذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه..



نتائج غير محسومة

يؤكد وزير سابق أن الدراسات العلمية لم تؤكد الضرر الناتج من خطوط التوتر العالي اذا ما تم رفعها امتاراً عن المباني بعكس مساوئ طمرها من دون اعتماد شروط علمية جيدة.



قطع كهرباء

قطعت مؤسسة كهرباء لبنان الطاقة عن أربع وزارات دولة لأنها لم تسدد قيمة فواتيرها وذلك لعدم وجود موازنة خاصة بها وفق أحد الوزراء..



دعم الأندية

لوحظ أن دعم الأندية الرياضية وتمويلها بدأا يتفاعلان خلافاً للأعوام الماضية مع اقتراب الانتخابات النيابية....



المستقبل: يقال

إنّ إحدى الطائرات التي كانت تتّجه من بيروت إلى أنقرة أول من أمس تأخّرت عن الإقلاع ساعة ونصف الساعة، ليتبيّن لاحقاً أن السبب عراك بالأيدي بين سيدتين، ما اضطر أحد الأجهزة الأمنية إلى إنزالهما مع عائلتيهما من الطائرة.