الجيش السوري يتقدم في الضفة الشرقية للفرات

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أكد «الإعلام الحربي المركزي»، أن الجيش العربي السوري وحلفاءه تابعوا، عملياتهم في ريف دير الزور وتمكنوا في خطوة نوعية من العبور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات من جهة المريعية وسيطروا على قرية مراط وأجزاء من بلدة خشام بريف دير الزور الشرقي، على حين ذكرت وكالة «سانا» للأنباء، أن الجيش فرض سيطرته على نقاط في قرية مظلوم أيضاً.



وعلى المحور الغربي للمدينة لفتت الوكالة، إلى أن وحدات من الجيش سيطرت على كامل مساحة بلدة الشميطية وأطراف البلدة، على حين نقلت عن مصادر أهلية: أن مجموعة من أهالي مدينة البوكمال اشتبكت مع إرهابيين مما يسمى «الشرطة الإسلامية» التابعة للتنظيم أثناء محاولتهم اعتقال مجموعة من شباب المدينة لزجهم في المعارك وتعويض النقص الحاصل في صفوف التنظيم جراء الخسائر التي يتكبدها أثناء عمليات الجيش، بموازاة تأمين الجيش وصول 21 مدنياً بينهم أطفال ونساء إلى المدينة، بعد أن تم تحريرهم من أحد أوكار داعش في الريف الغربي لها.



في الأثناء، دعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أميركا وحلفاءها من الميليشيات المسلحة إلى عدم عرقلة عمليات قوات الجيش في حربها ضد الإرهاب «إذا كان التحالف الدولي وبقيادة واشنطن لا يرغب في قتال الإرهابيين في سورية».



ووفق موقع «روسيا اليوم» أكد كوناشينكوف في بيان له أن قيام قوات «المعارضة السورية» المدعومة من قبل الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن قيام «قوات سورية الديمقراطية – قسد»، بفتح المياه من السدود على نهر الفرات، سيؤدي إلى إعاقة تقدم قوات الجيش في عملياتها ضد الإرهاب في محيط محافظة دير الزور، لافتاً إلى أنه «عندما بدأت قوات الجيش العربي السوري بمحاولة عبور النهر، ارتفع منسوب المياه وبشكل مفاجئ، كما زادت سرعة التيار إلى الضعف».



في المقابل، وفي إقرار بأن «قسد» في دير الزور تراوح مكانها، أفاد «مجلس دير الزور العسكري» التابع لـ«قسد»، بحسب مواقع معارضة، أن ستة كيلو مترات تفصلهم عن الوصول إلى نهر الفرات، في خبر أكدته مصادر إعلامية معارضة منذ أيام.