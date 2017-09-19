بالصور: الرئيس عون التقى الرئيس الفلسطيني بحضور الوفدين المرافقين

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الرئيس عون التقى الرئيس الفلسطيني بحضور الوفدين المرافقين وجرى التداول بعدد من المواضيع التي تتصل بالقضية الفلسطينيةً حيث جدد الرئيس الفلسطيني للرئيس عون موقف القيادة الفلسطينية الذي يشدد على التعاون مع الحكومة اللبنانية بكل ما يعود بالخير على الشعبين اللبناني والفلسطيني اضافة الى المحافظة على امن المخيمات وعدم السماح باستعمالها للاساءة الى الاستقرار اللبناني من جهة والى سلامة سكانها من جهة اخرى.

واطلع الرئيس عباس الرئيس عون على مستجدات القضية الفلسطينية والاتصالات الجارية لتحريك عملية السلام في المنطقة.