كهرباء لبنان: عزل خطوط توتر عال من أجل أعمال صيانة ضرورية

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تعلن مؤسسة كهرباء لبنان عن عزل خطوط التوتر العالي التالية: كسارة- دير نبوح 220ك.ف.، دير نبوح- حلبا- القبيات- بيت ملاّت 66ك.ف.، كسارة- بعلبك- اللبوة- الهرمل 66ك.ف.، وكسارة- بدنايل 66ك.ف.، وذلك يوم غد الأربعاء الواقع في 20/9/2017 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الرابعة بعد الظهر، من أجل تنفيذ القيام بأعمال صيانة ضرورية على هذه الخطوط.

وبالتالي، سيتقطع التيار الكهربائي خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من محطات التحويل الرئيسية التالية: حلبا، القبيات، بيت ملاّت، الهرمل، اللبوة، بعلبك وبدنايل.