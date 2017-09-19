بالصور: طفلة لبنانية تسقط في قدر من الزيت المغلي!

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أصيبت الطفلة مرام مايز صبرا البالغة من العمر أربع سنوات بحروق مختلفة من الدرجة الثالثة في أنحاء جسدها بعد سقوطها في قدر من الزيت المغلي في بلدة حرف حسنا قضاء الضنية، بحسب مراسل "الجديد". وقد نقلت الطفلة مصابة بكسور وحروق الى مستشفى السلام في طرابلس للمعالجة.

وأشار الدكتور غبريال السبع مدير عام مستشفى السلام إلى خطورة إصابة مرام.



وقد ناشد والد الطفلة مايز صبرا والذي يعمل مزارعاً "أصحاب الانسانية" المساعدة لدفع تكاليف الاستشفاء التي لا يستطيع تحمّلها، لا سيما أنّ مرام بحاجة الى ثلاثة اسابيع للبقاء قيد المراقبة والعلاج.