طقس صيفيّ.. والحرارة فوق معدلاتها الموسمية

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية. وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة: طقس صيفي حار ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة فوق معدلاتها الموسمية.

- الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 30 درجة، في الارز من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 19 الى 38 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الإنقشاع: متوسط، يسوء أحياناً.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90 %.

- حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء 30 درجة.

- الضغط الجوي:756 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05:44 ساعة غروب الشمس: 19:45