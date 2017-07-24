تعاون بين جامعة الروح القدس ومدرسة الدراسات التجارية العليا في مونتريال ومجموعة دبّانة صيقلي Holding

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وقعت جامعة الروح القدس – الكسليك، ممثلة بنائب رئيسها للشؤون الأكاديمية د. جورج يحشوشي وعميد كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية البروفسور إيلي عسّاف ومدرسة الدراسات التجارية العليا في مونتريال

(HEC Montréal)، ممثلة برئيسها البروفسور ميشال باتري ومدير التعليم الدولي فيها حسان تاغفاي اتفاقية تعاون مع مجموعة دبّانة صيقليHolding ، ممثلة برئيسها نديم صيقلي، في حفل أقيم في حرم الجامعة الرئيسي في الكسليك.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تحديد الشروط التي على جامعة الروح القدس وHEC Montréal التقيّد بها سوياً خلال تقديم برنامج Essentials of MBA، وهو برنامج شامل يُعنى بالإدارة صمّمته HEC Montréal لمهنيي مجموعة دبّانة صيقلي ومديريها. يضم البرنامج 6 حلقات تدريبية يقدمها أهم الأساتذة الدوليين في جامعة الروح القدس.

سلامة

بدايةً، تحدثت منسقة العلاقات مع الشركات في كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في الجامعة الدكتورة مادونا سلامة أيانيان مشيرةً إلى أنّ "هذا اللقاء هو احتفال بشراكة متعددة الأبعاد تحمل في طياتها جوهر التعاون الذي يجب أن يكون بين المؤسسات التعليمية والشركات بهدف احتواء السوق التنافسي والمتغيّر. وقد تجسّدت هذه الشراكة بعملية تبادل تضم 3 شركاء وذلك من أجل خلق منصة تفاعلية تتيح التفكير الخلاّق حول المشاكل الراهنة التي تواجه عالم الأعمال".

عسّاف

ثم ألقى عميد كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية البروفسور إيلي عسّاف كلمة أكّد فيها أنّ "الكلية تبنت استراتيجية جديدة تترجم إرادةً للتأقلم مع التغيرات الجديدة التي تطال العالم، وتحديداً عالم الأعمال. ويُطلب من الجامعات أن تقوم بدور المحرّك في الإنماء الاجتماعي والاقتصادي من خلال وضع مناهج تدريبية جديدة وتعميق البحوث. فقد بات التعاون بين الجامعة والشركة ضرورة ملحة لأنّه يُحقق "التكامل الأمثل" الذي هو مصدر غنى الاقتصاد. وتعثر الجامعة والشركة، من خلال شراكة مدروسة بينهما، على وسيلة لفهم التقدم والحداثة والتغيرات والتحولات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي، من جهة، ولتلبية احتياجات السوق من جهة أخرى. ومن هنا، إنّ الاتفاق بين الجامعة و HEC Montréalومجموعة دبّانة صيقلي من شأنه أن يحدث تغييراً جذرياً في عقلية المسؤولين في الجامعات وفي الشركات على حد سواء".

يحشوشي

وألقى نائب رئيس جامعة الروح القدس للشؤون الأكاديمية الدكتور جورج يحشوشي كلمة، ممثلاً رئيس الجامعة الأب البروفسور جورج حبيقة، شدّد فيها على "أنّ الجامعة تفتخر بكونها شريك المعرفة في لبنان، فهي توظّف طاقمها الأكاديمي ومواهبها ومواردها وعلاقاتها لخدمة الشركات اللبنانية والصناعة والاقتصاد اللبناني. فتبقى خدمة المجتمع والاقتصاد اللبناني أولوية استراتيجية لدينا. واليوم، تنضم مجموعة دبّانة صيقلي، كشريك أساسي في الصناعة الزراعية في لبنان، إلى الشراكة بين جامعة الروح القدس و HEC Montréal".

باتري

كما كانت كلمة لرئيس مدرسة الدراسات التجارية العليا في مونتريال (HEC Montréal) البروفسور ميشال باتري أعرب فيها عن اعتزازه بالشراكة القائمة مع جامعة الروح القدس. وأشار إلى أنّ برنامج “Essentials of MBA Program”، الذي قدّمته HEC Montréal في جنوب أميركا وأفريقيا وآسيا من شأنه أن يزوّد مجموعة دبّانة صيقلي بمحترفين ومديرين يملكون لمحة شاملة عن مكوّنات هذا البرنامج الذي يُقسم إلى 6 وحدات تدريبية".

صيقلي

وختاماً، تحدّث رئيس مجموعة دبّانة صيقلي الأستاذ نديم صيقلي عن المراحل التي مرت بها الشركة منذ تأسيسها قبل 50 سنة. فبدأت كشركة عائلية تعنى بالأمور الزراعية فقط، ثمّ وسّعت نشاطها لتدخل مجالات أخرى، الأزهار (Exotica)، الطاقة، الاتصالات، العقارات ومؤخراً صناعة النبيذ. وقد تطورت وسط ظروف صعبة في لبنان وفي ثمانية بلدان في الشرق الأوسط وفي الولايات المتحدة الأميركية. وبهدف المحافظة على هذه الشركة العائلية، قررنا أن نحولها إلى مؤسسة من خلال العمل على إعداد رجال أعمال شباب ليكونوا جزءاً من شركتنا ويستفيدوا من التدريب الذي نقدمه والفرص النادرة للدخول إلى أهم كليات إدارة الأعمال واستعمال أهم وسائل التكنولوجيا، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مسيرتهم المهنية. وهكذا نضمن الاستمرارية من خلال التعليم، فالتعليم هو حلقة متواصلة لا تنتهي أبداً".

واختتم الحفل بنخب المناسبة.