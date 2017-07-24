living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعاون بين جامعة الروح القدس ومدرسة الدراسات التجارية العليا في مونتريال ومجموعة دبّانة صيقلي Holding

24
JULY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وقعت جامعة الروح القدس – الكسليك، ممثلة بنائب رئيسها للشؤون الأكاديمية د. جورج يحشوشي وعميد كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية البروفسور إيلي عسّاف ومدرسة الدراسات التجارية العليا في مونتريال
(HEC Montréal)، ممثلة برئيسها البروفسور ميشال باتري ومدير التعليم الدولي فيها حسان تاغفاي اتفاقية تعاون مع مجموعة دبّانة صيقليHolding ، ممثلة برئيسها نديم صيقلي، في حفل أقيم في حرم الجامعة الرئيسي في الكسليك. 
 
ويهدف هذا الاتفاق إلى تحديد الشروط التي على جامعة الروح القدس وHEC Montréal التقيّد بها سوياً خلال تقديم برنامج Essentials of MBA، وهو برنامج شامل يُعنى بالإدارة صمّمته HEC Montréal لمهنيي مجموعة دبّانة صيقلي ومديريها. يضم البرنامج 6 حلقات تدريبية يقدمها أهم الأساتذة الدوليين في جامعة الروح القدس.
سلامة
بدايةً، تحدثت منسقة العلاقات مع الشركات في كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في الجامعة الدكتورة مادونا سلامة أيانيان مشيرةً إلى أنّ "هذا اللقاء هو احتفال بشراكة متعددة الأبعاد تحمل في طياتها جوهر التعاون الذي يجب أن يكون بين المؤسسات التعليمية والشركات بهدف احتواء السوق التنافسي والمتغيّر. وقد تجسّدت هذه الشراكة بعملية تبادل تضم 3 شركاء وذلك من أجل خلق منصة تفاعلية تتيح التفكير الخلاّق حول المشاكل الراهنة التي تواجه عالم الأعمال". 
عسّاف
ثم ألقى عميد كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية البروفسور إيلي عسّاف كلمة أكّد فيها أنّ "الكلية تبنت استراتيجية جديدة تترجم إرادةً للتأقلم مع التغيرات الجديدة التي تطال العالم، وتحديداً عالم الأعمال. ويُطلب من الجامعات أن تقوم بدور المحرّك في الإنماء الاجتماعي والاقتصادي من خلال وضع مناهج تدريبية جديدة وتعميق البحوث. فقد بات التعاون بين الجامعة والشركة ضرورة ملحة لأنّه يُحقق "التكامل الأمثل" الذي هو مصدر غنى الاقتصاد. وتعثر الجامعة والشركة، من خلال شراكة مدروسة بينهما، على وسيلة لفهم التقدم والحداثة والتغيرات والتحولات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي، من جهة، ولتلبية احتياجات السوق من جهة أخرى. ومن هنا، إنّ الاتفاق بين الجامعة و HEC Montréalومجموعة دبّانة صيقلي من شأنه أن يحدث تغييراً جذرياً في عقلية المسؤولين في الجامعات وفي الشركات على حد سواء".  
يحشوشي
وألقى نائب رئيس جامعة الروح القدس للشؤون الأكاديمية الدكتور جورج يحشوشي كلمة، ممثلاً رئيس الجامعة الأب البروفسور جورج حبيقة، شدّد فيها على "أنّ الجامعة تفتخر بكونها شريك المعرفة في لبنان، فهي توظّف طاقمها الأكاديمي ومواهبها ومواردها وعلاقاتها لخدمة الشركات اللبنانية والصناعة والاقتصاد اللبناني. فتبقى خدمة المجتمع والاقتصاد اللبناني أولوية استراتيجية لدينا. واليوم، تنضم مجموعة دبّانة صيقلي، كشريك أساسي في الصناعة الزراعية في لبنان، إلى الشراكة بين جامعة الروح القدس و HEC Montréal".
باتري
كما كانت كلمة لرئيس مدرسة الدراسات التجارية العليا في مونتريال (HEC Montréal) البروفسور ميشال باتري أعرب فيها عن اعتزازه بالشراكة القائمة مع جامعة الروح القدس. وأشار إلى أنّ برنامج “Essentials of MBA Program”، الذي قدّمته HEC Montréal في جنوب أميركا وأفريقيا وآسيا من شأنه أن يزوّد مجموعة دبّانة صيقلي بمحترفين ومديرين يملكون لمحة شاملة عن مكوّنات هذا البرنامج الذي يُقسم إلى 6 وحدات تدريبية".  
صيقلي
وختاماً، تحدّث رئيس مجموعة دبّانة صيقلي الأستاذ نديم صيقلي عن المراحل التي مرت بها الشركة منذ تأسيسها قبل 50 سنة. فبدأت كشركة عائلية تعنى بالأمور الزراعية فقط، ثمّ وسّعت نشاطها لتدخل مجالات أخرى، الأزهار (Exotica)، الطاقة، الاتصالات، العقارات ومؤخراً صناعة النبيذ. وقد تطورت وسط ظروف صعبة في لبنان وفي ثمانية بلدان في الشرق الأوسط وفي الولايات المتحدة الأميركية. وبهدف المحافظة على هذه الشركة العائلية، قررنا أن نحولها إلى مؤسسة من خلال العمل على إعداد رجال أعمال شباب ليكونوا جزءاً من شركتنا ويستفيدوا من التدريب الذي نقدمه والفرص النادرة للدخول إلى أهم كليات إدارة الأعمال واستعمال أهم وسائل التكنولوجيا، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مسيرتهم المهنية. وهكذا نضمن الاستمرارية من خلال التعليم، فالتعليم هو حلقة متواصلة لا تنتهي أبداً".
واختتم الحفل بنخب المناسبة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout