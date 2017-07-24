ابو زيد: يُحيِي كل مقاوم خلف الجرود وكل شهيد سقط في مواجهة ارهابيين

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وجّه النائب أمل أبو زيد تحية في سلسلة تغريدات الى المقاومين خلف الجرود والى وحدات الجيش اللبناني على الحدود وجاء في هذه التغريدات" تحية من جزين من مليخ من الريحان ومن كل منطقة لبنانية أبيّة الى كل مقاوم خلف تلك الجرود الوعرة في السلسلة الشرقية والى كل شهيد سقط في مواجهة ارهابيين زرعوا الموت وخطفوا وقتلوا وفجّروا".

وقال " قريباً جداً سترتاح نفوس العسكريين الشهداء وأمهاتهم ولن يتمكن أبو مالك التلي من امتلاك تلك التلة بل سيكون مصيره في واد سحيق من النار حيث لا نصرة ولا من ينصرون".

واضاف ابو زيد "كل الوفاء لجيشنا اللبناني الذي صان الحدود وأفشل مخططات الارهابيين ومحاولاتهم اليائسة لتكرار سيناريو اختراق عرسال وأسر المدنيين اللبنانيين والاحتماء بالنازحين السوريين والى هؤلاء الإرهابيين نقول المقاومة من أمامكم والجيش من ورائكم فإلى أين المفر ؟".