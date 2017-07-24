أهمية مرتفع ضهر الهوة

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مع سيطرة حزب الله على مرتفع ضهر الهوة في جرود عرسال، بعد مواجهات عنيفة مع مقاتلي النصرة، كانت مواقع النصرة تسقط الواحد تلو الآخر. ويقع مرتفع ضهر الهوة في جرود عرسال، على ارتفاع 2015 متراً عن سطح البحر، ويُعدّ الأعلى ضمن منطقة العمليات الغربية لجرود عرسال، ويبلغ عرضه 3500 م.

ويضمّ مرتفع ضهر الهوة مواقع عدة كانت جبهة النصرة تسيطر عليها قبل أن يستعيدها المقاومون، وهي: الطائف، فتح والراية. ويُعدّ من أبرز معاقل الجبهة وخط الدفاع الرئيسي في جرد عرسال ويؤمن السيطرة ورؤية الرماية، والإشراف الناري على 6 معابر رئيسية، هي: معبر وادي الخيل، معبر وادي العويني، معبر وادي أبو زنوبة، معبر وادي المعيصدة، معبر جوار الشيخ ومعبر وادي الريحان.

وسمحت سيطرة عناصر المقاومة على المرتفع، بالإشراف نارياً على مرتفع حقاب وادي الخيل وشيار الحطب من الجهة الشمالية، وضليل وادي الخيل من الجهة الشرقية. وقد استسلم عدد من عناصر النصرة بعد نداءات استغاثة عبر مكبّرات الصوت في منطقة وادي حميد.