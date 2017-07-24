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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 24-07-2017

24
JULY
2017
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الأخبار
تحرير الجرود.. الأمر للمقاومة
سوريا: «القاعدة» ينفرد بحكم إدلب
اليمن: بدء مرحلة «ما بعد الرياض»
فلسطين: العدو يصعّد إجراءاته حول الأقصى

البناء
أردوغان يثبّت حضوره الخليجي ويخسر إدلب... و«إسرائيل» مرتبكة بالعجز عن التقدّم والتراجع
السعودية تتراجع أمام تركيا في قطر وتتقدّم مع مصر بوجهها في سورية عبر اتفاق الغوطة
الربع الأخير لحرب الجرود وسط التفاف سياسي وشعبي حول حزب الله... والنصرة تحتضر

الجمهورية
تقدّم ملحوظ في جرود عرسال
إحتجاجات على الضرائب
جولة خليجية لأردوغان في محاولة لتهدئة التوتر

اللواء
مقر قيادة “جبهة النصرة” تحت سيطرة حزب الله
الملك سلمان وأردوغان بحثا أزمات المنطقة
الحريري يبدأ لقاءاته اليوم مع مسؤولي الإدارة الأميركية
موغيريني تدعو من الكويت لحل الأزمة القطرية سريعا
التحالف الدولي باق في سوريا

الديار
ما هي استراتيجيّة حزب الله وكيف يُدير المواجهة ؟
«كمّاشة» المقاومة تُطبق على معاقل إرهابيي «النصرة»
معركة التحرير تستنهض اللبنانيين وتفضح «جرود الداخل»

المستقبل
الأقصى «خط أحمر» عربي وعباس يُوقف التنسيق الأمني
الملك سلمان يبحث مع أردوغان مكافحة الإرهاب
الفليطي إلى مثواه الأخير.. وعرسال تضع استشهاده في عهدة الدولة
مقتل أردني وإصابة إسرائيلي في عمان

 

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