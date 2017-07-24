المعركة تتحدث عن نفسها .. جرود فليطة بالكامل تحت سيطرة الجيش والمقاومة وتقدم كبير في جرود عرسال

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#تقرير_ميداني

في اليوم الثالث من عمليات تطهير جرود عرسال وجرود فليطة بالقلمون الغربي، سيطرت قوات الجيش السوري والمقاومة على كامل جرود فليطة، بعد طرد إرهابيي جبهة النصرة منها، وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ومن جهة جرود عرسال، حقق مجاهدو المقاومة انجازاً نوعياً بالسيطرة على وادي العويني الذي يعد مركزا هاما لجبهة النصرة في الجرد، كما سيطروا على مرتفع شعبة القلعة شرق الجرد، ويبلغ ارتفاعه 2350 م عن سطح البحر ويشرف على واديي الدب والريحان الذين أصبحا تحت السيطرة النارية.

كما دخل رجال المقاومة إلى مقر قيادة عمليات جبهة النصرة في حقاب الخيل شرق جرد عرسال.

وحقق مجاهدو المقاومة مزيداً من التقدم، وسيطروا على مرتفعي شعبات شرف وحقاب وادي الخيل، وعلى ضليل وادي الريحان وحقاب وادي الريحان ووادي الريحان ووحقاب التبة.

ووصل مجاهدو المقاومة إلى وسط جرد عرسال، مع السيطرة على مرتفع شعبة النحلة، والذي مكنهم من الاشراف نارياً على وادي المعيصرة.

وبذلك يكون مجاهدو المقاومة قد سيطروا على ما نسبته 70 % من مساحة سيطرة جبهة النصرة في جرود عرسال.

وبالتزامن مع هذا التقدم النوعي للمقاومة، تتصدع جبهة الإرهابيين الداخلية في جرود عرسال، حيث اعلنت ما يسمى "سرايا أهل الشام" انسحابها من المعارك تمهيداً للمفاوضات، فيما فر أحد مسؤولي جبهة النصرة المدعو "أبو طلحة الأنصاري" مع حوالي 30 من مسلحيه باتجاه قلعة الحصن شرق جرد عرسال بعد التقدم الكبير للمقاومة.

وقتل للمسلحين في جرد عرسال أكثر من 46 واصيب العشرات، وفي جرد فليطة قتل 23 إرهابياً، بحسب معلومات مؤكدة، فيما عدد القتلى الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.

ما تم السيطرة عليه نهار الاحد في 23-7-2017:

* في جرود عرسال: وادي العويني، مرتفع شعبة القلعة، مرتفع شعبات شرف، مرتفع حقاب وادي الخيل، ضليل وادي الريحان، حقاب وادي الريحان، وادي الريحان، حقاب التبة، مرتفع شعبة النحلة.

* في جرود فليطة: كامل الجرود خالية من الإرهابيين

ما تم السيطرة عليه نهار السبت في 22-7-2017:

* في جرود عرسال: قرنة وادي الخيل، مرتفع قرنة القنزح، جوار الشيح وادي كريتي، ضليل الابيض، سرج قويصف، مرتفعات ضهر الصفا، مرتفع ضليل الخيل ومنطقة الازابة.

* في جرود القلمون الغربي: مرتفع الكرة 2، قرنة خربة الجوار، مرتفع الضليل الأسود، حرف وادي العويني، مرتفع الشجرة في جرد فليطة.

ما تم السيطرة عليه نهار الجمعة في 21-7-2017:

* في جرود عرسال: سهل الرهوة، موقع ضهر الهوة، وادي دقيق ووادي زعرور، موقع تفتناز في جبل القنزح.

* في القلمون الغربي: تلة البركان، مرتفع الكرة الأول، مرتفع ضليل الحاج، مرتفع حرف الصعبة في جرد فليطة.





الإعلام الحربي