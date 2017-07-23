living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل مستقبلا الفائزين بالألعاب الأولمبية للرجل الآلي: الابداع اللبناني موجود في كل المجالات

23
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، مساء اليوم، في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، في حضور وزير الطاقة سيزار أبي خليل ومستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولي الوزير السابق إلياس بو صعب، الفريق اللبناني القادم من واشنطن، والفائز بالمركز الثالث في مباراة الألعاب الأولمبية للرجل الآلي، الأولى من نوعها في العالم، والتي شاركت فيها 160 دولة.

وضم الفريق الطلاب الفائزين: وسام ملاعب، شادي العريضي، كريم كوثراني وكريم حيمور، يرافقهم المدرب الدكتور بسام مسلم، رئيس مجلس إدارة شركة "Sِ DISTRCT" المهندس أنطوني إسطفان، وهي الشركة الراعية للفريق، وعدد من افراد عائلات الطلاب.

واستفسر باسيل من الطلاب عن تفاصيل اختراعهم، الذي يتمحور حول تنقية المياه. وأكد أن "الإبداع اللبناني موجود في كل المجالات"، لافتا الى أن "أهم صلة بين اللبنانيين، هي العلاقة بين اللبناني في الخارج واللبناني في الداخل، وعلينا بذل كل جهد في سبيل ذلك".

أبي خليل

بدوره، أثنى أبي خليل على "الجهود التي قام بها هؤلاء الطلاب"، مبديا استعداده في وزارة الطاقة بالتعاون مع الفريق الاستشاري، للتواصل مع هؤلاء الطلاب والتعاون معهم "لتطوير أفكارهم"، لافتا الى أن "كل المشاريع الكبيرة تبدأ بفكرة صغيرة".

بو صعب

من جهته، قال بو صعب: "كل التقدم والنجاح لهؤلاء الطلاب"، متمنيا لهم "البقاء في لبنان كي يستفيد من إبداعاتهم"، مثنيا على "عملهم"، ومبديا أيضا استعداده للتواصل معهم وتقديم ما يستطيع من أجل مواصلة عملهم.

إسطفان


وأشار اسطفان الى "وجود طاقات لبنانية كبيرة بحاجة الى متابعتها واستثمارها"، مستشهدا على ذلك بأن الفريق اللبناني "استطاع ان يفوز بالمرتبة الثالثة على 160 دولة". وأعلن ان "الموسم القادم من البطولة الآسيوية والعربية، سيكون في لبنان، ويجري التحضير له قبل الانطلاق الى واشنطن"، شاكرا باسيل على "اهتمامه بالموضوع".

كما تحدث عدد من أفراد عائلات الطلاب، مؤكدين الوقوف الى جانب اولادهم ومؤازرتهم "حتى لا يتركوا البلد ويهاجروا الى الخارج".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout