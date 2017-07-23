باسيل مستقبلا الفائزين بالألعاب الأولمبية للرجل الآلي: الابداع اللبناني موجود في كل المجالات

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إستقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، مساء اليوم، في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، في حضور وزير الطاقة سيزار أبي خليل ومستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولي الوزير السابق إلياس بو صعب، الفريق اللبناني القادم من واشنطن، والفائز بالمركز الثالث في مباراة الألعاب الأولمبية للرجل الآلي، الأولى من نوعها في العالم، والتي شاركت فيها 160 دولة.

وضم الفريق الطلاب الفائزين: وسام ملاعب، شادي العريضي، كريم كوثراني وكريم حيمور، يرافقهم المدرب الدكتور بسام مسلم، رئيس مجلس إدارة شركة "Sِ DISTRCT" المهندس أنطوني إسطفان، وهي الشركة الراعية للفريق، وعدد من افراد عائلات الطلاب.

واستفسر باسيل من الطلاب عن تفاصيل اختراعهم، الذي يتمحور حول تنقية المياه. وأكد أن "الإبداع اللبناني موجود في كل المجالات"، لافتا الى أن "أهم صلة بين اللبنانيين، هي العلاقة بين اللبناني في الخارج واللبناني في الداخل، وعلينا بذل كل جهد في سبيل ذلك".

أبي خليل

بدوره، أثنى أبي خليل على "الجهود التي قام بها هؤلاء الطلاب"، مبديا استعداده في وزارة الطاقة بالتعاون مع الفريق الاستشاري، للتواصل مع هؤلاء الطلاب والتعاون معهم "لتطوير أفكارهم"، لافتا الى أن "كل المشاريع الكبيرة تبدأ بفكرة صغيرة".

بو صعب

من جهته، قال بو صعب: "كل التقدم والنجاح لهؤلاء الطلاب"، متمنيا لهم "البقاء في لبنان كي يستفيد من إبداعاتهم"، مثنيا على "عملهم"، ومبديا أيضا استعداده للتواصل معهم وتقديم ما يستطيع من أجل مواصلة عملهم.

إسطفان



وأشار اسطفان الى "وجود طاقات لبنانية كبيرة بحاجة الى متابعتها واستثمارها"، مستشهدا على ذلك بأن الفريق اللبناني "استطاع ان يفوز بالمرتبة الثالثة على 160 دولة". وأعلن ان "الموسم القادم من البطولة الآسيوية والعربية، سيكون في لبنان، ويجري التحضير له قبل الانطلاق الى واشنطن"، شاكرا باسيل على "اهتمامه بالموضوع".

كما تحدث عدد من أفراد عائلات الطلاب، مؤكدين الوقوف الى جانب اولادهم ومؤازرتهم "حتى لا يتركوا البلد ويهاجروا الى الخارج".



