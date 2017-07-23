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لم يكتفِ "مهدي رعد" بدرجة "جيد جداً" في الثانوية العامة قبل اسابيع ... رَغِبَ بمرتبةٍ أعلى من الامتياز، فكان له ما أراد، ليرتقيَ شهيداً عند معارك السلسلة الشرقية ... هناك عند الجرود اللبنانية، تعود هذه الارض الى مساحة الـ 10452 كيلومتراً مربعاً، إكراماً للوطن اوّلاً، ولكلِّ دمعةٍ ذُرفت على عزيزٍ سقَطَ، يومَ تخاذلت سلطةٌ سياسيةٌ او امنية، فدفَع الثمنَ خيرةُ شبابِنا وأبطالِنا ...

هناك عند الحدود، يعود طيفُ المغوار ميلاد النداّف ليرفعَ راية النصر، وهو الذي نزف دمَ الشهادةِ ليلةَ رأس سنة العام 2000 على يد طلائع التكفيريين، ويَحضُرُ معه فرانسوا الحاج ورفاقُه، وهم الذين قُتِلوا الف مرة ومرة لأنّ فجْرَ حقيقة نهر البارد ما انجلى بعد ...

هناك بين الجبال والأودية والمَغاور، سيتوقف نزفُ جورج بو صعب على "عبرا الأسيرة" ، وتُكفكَف دموعُ سامر بشعلاني وابراهيم زهرمان على "عرسال الجريحة " التي أرادوها كما عادتِها، لبنانيةً محرَّرة من تُجّار الهيكل، فغدَر بهم بائعو البشر والحجر، بينما استمروا هم ببَذَّتهم المرقّطة كما رفاقِهم اليوم، "ابطالاً " ، يومَ كَثُر الجُبناء وسماسرة المناصب والمكاسب ...

اليوم، اتت ساعةُ الحسم، في انتظار ساعةِ الحقيقة والمُحاسبة، حتى لا تذهبَ التضحياتُ سُداً ، ولكي تستطيعَ بعلبك، اليوم وفي كل يوم، أن تحتفلَ بمهرجانات ِالفرح ، وعلى بُعدِ كيلومتراتٍ قليلة منها، تحتفل الجرود بحريّتها، وليحتفلَ معهما "مهدي رعد" بمرتبة الشهادة ...

بين الامسِ واليوم، تبدَّل المشهد، اذ باتت للبنان قيادتان، سياسية وعسكرية ، الى جانب المقاومة، وهي ثُلاثيةٌ لا تتهيّبُ صعودَ الجبال، حتى لا يَعيشَ الوطن أبد الدهر بين الحُفر ...