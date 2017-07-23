بالصور: OTV أحيت عيدها العاشر بزيارة الى قصر بعبدا - الرئيس عون... لا تمارسوا على أحد ما نرفض أن يمارس علينا

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احتفلت محطة الOTV بعيدها العاشر اليوم، فحولت مبنى المونتيفردي إلى مسرح كبير في الهواء الطلق على مدى 18 ساعة من البث المباشر.

وكان فريق المحطة زار القصر الجمهوري لمشاركة المناسبة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي ألقى كلمة ترحيبية جاء فيها: "نحن نعتبر أن الحقيقة هي سقف الاعلام عندنا، الحقيقة تجاه الوطن وتجاه المواطنين، لا نفتري على أحد، ننتقد على قدر ما نشاء ولكن بشرط عدم التعرض لاحد بصفته الشخصية، أو المحاكمة بحسب النوايا، انا تعذبت كثيرا لأتبع هذين الأمرين في كل حياتي المهنية، اليوم اصبحت مصانا وقطعت سقف الاذى منذ زمن بعيد ولكن في السابق لم يكن لدي حصانة على عكس اليوم، ولم يعف عني أحد إلا لأنه ملزم، لذا انتبهوا ولا تمارسوا على أحد ما نرفض أن يمارس علينا، أهلا وسهلا بكم ومبروك عليكم العيد، ان شاء الله يعاد عليكم سنوات عديدة".

الهاشم

وكان لرئيس مجلس إدارة الOTV المهندس روي الهاشم كلمة توجه فيها الى رئيس الجمهورية قائلا: "ما نستطيع أن نؤكده لك ونعدك به هو أن الOTV ستبقى سائرة على النهج وحافظة المسيرة التي حددتها انت منذ عشر سنوات، وهذا وعد". أضاف: "اعتذر باسم فريق المحطة على الاحتلال واجتياحنا لمكاتب القصر الجمهوري وحدائقه وأروقته، ولكن هناك أمر أود أن اؤكد عليه وهو أن الOTV فخورة بالارشيف الذي عملت عليه لمدة عشر سنوات لفخامتك، وكنا الوحيدين الذين يعتزون بهذا الارشيف، واليوم انت اصبحت لكل الوطن ولم تعد فقط للOTV، ولكن هذا الامر لا يمنع أن نتابع العمل على هذا الارشيف".

يذكر أن محطة الOTV اعتمدت لوغو جديدا بمناسبة عيدها العاشر وأطلقت عملا فنيا (كليب) ضم معظم مقدميها وهم يحتفلون غناء ورقصا. كذلك تحضر المحطة لدورة برامج جديدة تشمل مواضيع ثقافية ودينية واجتماعية وفنية وسياسية وغيرها.

برنامج الاحتفال

وكان برنامج الاحتفال على الشكل الاتي:



- "أجندة اليوم": اعداد وتقديم عبدو الحلو ونتالي حميمص، مع الضيوف السيدة ميراي عون هاشم والفنان نقولا الاسطا.



- "البرنامج الصباحي" الذي تعده الاعلامية رندا المر والذي استمر حتى فترة بعد الظهر، قدم الفقرة الصباحية منه ايلي حوشان وميراي حكيم، مع الضيوف اسامة الرحباني وهبة طوجي وروبير شماعة وميشال رميح وولدين هوايتهما تقديم البرامج. وقدمت فترة بعد الظهر سحر زغيب وماي سحاب مع الضيوف: ريم نعوم، ايلي سابا، نبيل بو عاصي، ماريا وستيفاني اللتان شاركتا بجينغل الOTV، اماني جحا، شادي مارون، غابي حويك، كريستين ابو جودة، جو ابو جودة، مارسيل خضرا، سيدرا خضرا، جينو عون ومقدمو النشرة الارمنية ارمين ولوريغ وتزوفاك.

- "تيتا لطيفة" قدمت مع الشيف ريشار أطباقا منوعة من خلال فقرة تشاركا فيها الطبخ والمزاح.



- الفقرة السياسية كانت من اعداد وتقديم جورج عقل وليال الاختيار، مع الضيوف عادل يمين، علي بزي، سكارليت حداد، وئام وهاب وجان عزيز.

- السهرة الختامية، اعداد نتالي نعوم، تقديم رواد ضاهر ونرمين بشارة قربان مع الضيوف روي الهاشم، سيمون ابي رميا، داليا داغر، ماغي فرح، حبيب يونس، عبدو الحلو، ريميال نعمة، الاب جوزف سويد، ايلي نصار، هشام حداد، جيسكار لحود، ايلي الراعي، جوزيان الزير، موسى زغيب، دانيا الحسيني، داليا صوايا ومعين شريف.