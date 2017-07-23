ما السر في ثلاجة البيت الأبيض ليسرقها المتحدث باسمه ليلا بعد استقالته؟!

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غادر الناطق السابق باسم الرئاسة الأمريكية شون سبايسر البيت الأبيض بعد استقالته من منصبه الجمعة الماضي، حاملا ثلاجة صغيرة تابعة للموظفين.

أفادت بذلك صحيفة "وول ستريت جورنال"، مضيفة أنه في بادئ الأمر أرسل سبايسر مساعدا له إلى الغرفة حيث كانت الثلاجة، ليستعيدها من الموظفين العاملين هناك، لكنهم قابلوا الطلب بالرفض.

بعد ذلك، انتظر سبايسر حتى غروب الشمس وانصراف الموظفين ليدخل ويسترجع الثلاجة بنفسه.

وقال أحد موظفي الإدارة إنه شاهد سبايسر وهو يتأبط الثلاجة في شارع قريب من البيت الأبيض بعد الساعة الثامنة مساء.

يذكر أن سبايسر أعلن عن استقالته من منصب المتحدث باسم البيت الأبيض في 21 يوليو، على خلفية خلافات مع الرئيس دونالد ترامب في مسائل تتعلق بالكادر الوظيفي