المقاومة تواصل تقدمها في جرود عرسال ومقتل عشرات المسلحين

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واصلت وحدات حزب الله تقدمها لليوم الثالث على التوالي في جرود عرسال شمال شرق لبنان مع السيطرة على مزيد من القرى والتلال المحيطة موقعة خسائر كبيرة في صفوف الإرهابيين.

ونقلت دائرة الإعلام الحربي اليوم أن حصيلة اليوم الثالث من معركة تحرير جرود عرسال من الإرهابيين بلغت 46 قتيلا وعشرات المصابين من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة و23 قتيلا في جرد فليطة في القلمون الغربي.



وأعلنت دائرة الإعلام الحربي، اليوم، السيطرة على وادي العويني الذي يعد مركزا هاما لجبهة النصرة في الجرود، هذا بالاضافة إلى السيطرة على مرتفع شعبة القلعة شرق جرود عرسال الذي يعد أعلى مرتفع عن سطح البحر ويشرف على وادي الدب ووادي الريحان شمال شرق عرسال لافتة إلى أن أكثر من مئتي إرهابي سلموا أنفسهم.



من جانب آخر استهدفت مدفعية الجيش اللبناني اليوم مجموعة من المسلحين في ضهر الصفا، حاولت التسلل إلى عرسال.