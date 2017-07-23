الحجيري...هذا هو عدد المسلحين في جرود عرسال !

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أكد الشيخ مصطفى الحجيري (ابو طاقية) انه منذ اللقاء الأخير مع أمير “فتح الشام” في القلمون أبو مالك التلي يوم الأربعاء الماضي لم يتواصل معه، لافتاً الى ان اي مفاوضات أخرى يجري الحديث عنها لا تتمّ عبره.

وقال الحجيري لصحيفة “الراي” الكويتية “ابو مالك التلي لم يبلغني في آخر لقاء إلا ما دأب على قوله دائماً وهو انه لن يغادر إلا بتابوت او عائداً الى القلمون، أي انه كان يفاوض ليس على انسحابه هو بل على انسحاب حزب الله من القلمون”.

وإذ اعتبر الحجيري “ان الوقائع العسكرية حتى الساعة تشير الى ان المعركة ستكون قاسية وأي حسْم فيها لن يكون إلا بخسائر كبيرة”، لفت الى ان عدد المسلّحين في جرود عرسال يتجاوز الألف، متحدثاً عن معلومات عن أن كثيرين التحقوا بالمجموعات المسلّحة من المخيمات المنتشرة خارج نطاق سيطرة الجيش اللبناني.