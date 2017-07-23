دعوات لقتال الجيش اللبناني في وادي حميّد...

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رفعت عناصر "النصرة" الراية البيضاء في جرود عرسال طالبين الاستسلام ووقف إطلاق النار

أفادت مصادر متابعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية بأن "الدعوة التي أطلقها الشيخ محمد يحيى في وادي حميّد، وهو سوري الجنسية تابع لـ"النصرة"، عبر مكبر الصوت للقتال وإعلان النفير ضد الجيش اللبناني، في احد مخيمات النازحين في المنطقة، لم تلاق تجاوباً من النازحين، بل واجه اعتراضاً كبيراً من الأهالي".

وأشارت الى "حالات انهيار لعناصر النصرة بوادي حميد في جرود عرسال بعد القصف الصاروخي غير المسبوق الذي يتعرض له الوادي منذ الصباح (السبت)".

ورفعت عناصر جبهة "النصرة" الراية البيضاء في كل من عقاب الدب وسهل الخيل في جرود عرسال، أمس، طالبين الاستسلام ووقف إطلاق النار، بعد القصف الصاروخي العنيف الذي تعرضت له، وذلك في أهم حدث ميداني منذ بداية المعارك فجر أمس الأول، خاصة أن المناطق التي استسلمت فيها عناصر "النصرة" تعتبر أهم مناطق سيطرتها.