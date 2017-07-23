لماذا تعتقل تركيا أشخاصا يرتدون قمصانا تحمل كلمة بطل؟

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أوقف الأمن التركي نحو خمسة عشر شخصًا هذا الأسبوع لارتدائهم قمصانا تحمل كلمة “بطل” بالإنكليزية (هيرو)، بعدما اعتبرت السلطات ذلك دعما مبطنا لمنفذي محاولة الانقلاب العام الفائت.



ورأت السلطات في ذلك رسالة دعم مبطنة للداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب، الأمر الذي ينفيه بشكل قاطع.



برزت هذه المسألة للمرة الأولى في 13 تموز أثناء محاكمة المتهمين بمحاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان أثناء انقلاب 15 تموز 2016 الفاشل، عندما مثل أحدهم امام المحكمة مرتديا هذه القميص.



وأشارت وكالة دوغان للأنباء الى توقيف شخصين السبت في أنطاليا (جنوب) وفتى في جناكالي (جنوب غرب) بسبب ارتداء قميص قصيرة بيضاء تحمل كلمة “بطل”.



وأوقف اثنان من هؤلاء على الأقل على ذمة التحقيق في انتظار محاكمتهما بتهمة “الدعاية الارهابية”.