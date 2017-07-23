أبو طاقية: ابو مالك التلي أبلغني أنه لن يغادر "إلا بتابوت"

A + A -

أكد مصطفى الحجيري الملقب بـ"أبو طاقية" أنه "منذ اللقاء الأخير مع أبو مالك التلي يوم الأربعاء الماضي لم يتواصل معه"، لافتاً الى ان "اي مفاوضات أخرى يجري الحديث عنها لا تتمّ عبره".

وفي حديث لصحيفة "الراي" الكويتية، أوضح الحجيري أن "ابو مالك التلي لم يبلغني في آخر لقاء إلا ما دأب على قوله دائماً وهو انه لن يغادر إلا بتابوت او عائداً الى القلمون، أي انه كان يفاوض ليس على انسحابه هو بل على انسحاب "حزب الله" من القلمون".

واعتبر أن "الوقائع العسكرية حتى الساعة تشير الى ان المعركة ستكون قاسية وأي حسْم فيها لن يكون إلا بخسائر كبيرة".

كما اشار الى ان "عدد المسلّحين في جرود عرسال يتجاوز الألف"، مؤكدًا ان "كثيرين التحقوا بالمجموعات المسلّحة من المخيمات المنتشرة خارج نطاق سيطرة الجيش اللبناني".