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معركة الجرود: المقاومة لا ترى وقتاً محدداً لإنهائها

23
JULY
2017
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تواصلـت العمليـات العسكرية في جرود عرسال، وسجل حزب الله مساحات جديدة من التقدم بتغطية من طيران النظام السوري الذي لم يغب عن الأجواء، في حين اقتصر دور الجيش اللبناني على التصدي المدفعي لمحاولات تسلل من قبل مسلحين تابعين لجبهة النصرة باتجاه مخيمات جرود عرسال.
ولاحظ مراقبون في بيروت، تركيز الضغط العسكري على النصرة، من دون داعش المنتشرة على الجانب السوري من الحدود!


الإعلام الحربي لحزب الله أعلن استهداف تجمعات وتحصينات ومواقع جبهة النصرة على محاور عدة، مشيرا الى إحراز تقدم، مؤكدا انه لا وقت محددا لانتهاء العملية العسكرية. ولافتا الى اعتراف تنسيقيات المسلحين بمقتل 12 مسلحا، بينهما لبنانيان من عرسال هما قاسم حسين الحجيري وأبوخالد الحجيري من «فتح الشام». وأعلن الحزب سيطرته على وادي الدقيق، الذي يضم 3 مواقع للنصرة، وعلى مواقع في جبل القنزح بالجرود، وعلى سهل الرهوة، وضهر الصفا.


ونعى الحزب 6 من عناصره سقطوا في معارك يوم الجمعة، وهم: حسين زهير سليم من الخبيري وحسن علي حمود من بلدة الطيبة (الجنوب) وياسر ايمن شمص من بعلبك، حسين علي حمود من بلدة بيت ليف (الجنوب) مهدي محسن رعد من بعلبك، ومحمد طالب شعيب من بلدة الشرقية (الجنوب) في حين تقول سكاي نيوز ان عدد القتلى ارتفع الى 17، مع أسر النصرة لأحد عناصر الحزب.

من جهتها «سرايا أهل الشام» التي تنتمي الى الجيش السوري الحر أعلنت انضمامها الى جبهة النصرة في المعركة مع حزب الله في جرود عرسال، وجاء في بيان «السرايا»: نقول لحزب الله انكم تواجهون رجالا يحبون الموت، كما انتم تحبون الحياة»، بعد إغلاق كل أبواب التفاوض من أجل الخروج قبل المعركة.


نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال ان الحزب يخوض مواجهة من اجل ضرب مرتكزات ما تبقى من هذا المشروع الخطر وعلى ضرب بؤرة توريد المفخخات وأحلام الإمارة.


وكانت مصادر قريبة من حزب الله قللت من ارتباط توقيت معركة عرسال بالتزامن مع زيارة الرئيس سعد الحريري الى واشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترامب وقالت: ان توقيت معركة عرسال محدد منذ كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قبل عشرة ايام، وبالتالي فان هذا التوقيت لا علاقة له بأي زيارات خارجية علما ان زيارة سعد الحريري الى واشنطن معروفة ومقترحة منذ شهر على الاقل.

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