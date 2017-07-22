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حصيلة اليوم الثاني للمعارك الدائرة في الجرود بين مجاهدي المقاومة وإرهابيي النصرة

22
JULY
2017
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المعركة تتحدث عن نفسها .. المقاومة تسيطر على نقاط جديدة في جرود عرسال وتخبط في صفوف الإرهابيين

باكراً كان إعلان المقاومة السيطرة على قرنة وادي الخيل ومرتفع قرنة القنزح في جرود عرسال، بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي جبهة النصرة.
تقدم المقاومة لم يقف عند هذا الحد، حيت سيطر المجاهدون أيضاً على منطقة جوار الشيح وادي كريتي وضليل الابيض وسرج قويصف جنوب جرد عرسال، وعلى مرتفعات ضهر الصفا ومرتفع ضليل الخيل ومنطقة الازابة شرقها.


وفي جرود فليطة بالقلمون الغربي، كانت قوات الجيش السوري والمقاومة تتقدم، وسيطرت على مرتفع الكرة 2 وقرنة خربة الجوار ومرتفع الضليل الأسود وحرف وادي العويني ومرتفع الشجرة.


وسادت أجواء من التخبط في صفوف إرهابيي جبهة النصرة، خصوصاً بعد فرارهم وتركهم السلاح خلفهم في مرتفع قرنة القنزح في جرد عرسال بعد انقضاض مجاهدي المقاومة عليهم.


وأطلق ارهابيو النصرة نداءات استغاثة عبر مكبرات الصوت في منطقة وادي حميد والملاهي في جرد عرسال، تدعو المدنيين إلى مؤازرتهم، وسط حالة من التذمر والرفض بين الأهالي.


هذه الأجواء أدت إلى رفع مجموعات كبيرة من النصرة 6 رايات بيضاء في منطقة عقاب الدب بالقرب من وادي الخيل بجرد عرسال في اشارة منها للاستسلام.


وبالنسبة إلى سرايا أهل الشام، فقد انسحب أكثر من 236 مسلحاً منهم من جرد عرسال، وتوجهوا إلى مخيمات النازحين في منطقة وادي حميد والملاهي، وذلك بعد التنسيق مع قيادة المقاومة.

ما تم السيطرة عليه نهار السبت في 22-7-2017:
* في جرود عرسال: قرنة وادي الخيل، مرتفع قرنة القنزح، جوار الشيح وادي كريتي، ضليل الابيض، سرج قويصف، مرتفعات ضهر الصفا، مرتفع ضليل الخيل ومنطقة الازابة.
* في جرود القلمون الغربي: مرتفع الكرة 2، قرنة خربة الجوار، مرتفع الضليل الأسود، حرف وادي العويني، مرتفع الشجرة في جرد فليطة.

مجمل ما تم السيطرة عليه منذ بدء عملية تطهير جرود عرسال والقلمون الغربي من الإرهابيي منذ الجمعة 21-7-2017.
* في جرود عرسال: سهل الرهوة، موقع ضهر الهوة، وادي دقيق ووادي زعرور، موقع تفتناز في جبل القنزح، قرنة وادي الخيل، مرتفع قرنة القنزح، جوار الشيح وادي كريتي، ضليل الابيض، سرج قويصف، مرتفعات ضهر الصفا، مرتفع ضليل الخيل ومنطقة الازابة.
* في القلمون الغربي: تلة البركان، مرتفع الكرة الأول، مرتفع ضليل الحاج، مرتفع حرف الصعبة، مرتفع الكرة 2، قرنة خربة الجوار، مرتفع الضليل الأسود، حرف وادي العويني، مرتفع الشجرة، في جرد فليطة.

 

الإعلام الحربي 

 

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