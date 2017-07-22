عرسال معركة الرجال فقط!

A + A -

- زينب عواضة/إعلامية لبنانية -

"هذه هي المرة الأخيرة التي سأتحدث فيها عن جرود عرسال" قالها "نصرالله" بلسان الواثق كالعادة، قالها لتاريخنا المقاوم ولجغرافية إرهابهم التي أرادوا أن يرسموها على تراب أرضنا..وكان الإنذار الأخير حقناً للدماء وحجة على المجرمين الذين أرادوا للبنان الخراب والدمار على مدى أعوام..مفاوضات باءت بالفشل والحل العسكري أصبح الدواء الأنجع فبدأت معركة تطهير جرود عرسال من الإرهابيين الذين صدّروا السيارات المفخخة والأعمال الإرهابية إلى كل مناطق لبنان..يلفتك في هذه المعركة وقوف الجيش اللبناني والمقاومة جنباً إلى جنب في خندق واحد، مشهد أزعج الكثير من دعاة الوطنية والخوف على لبنان من الإرهاب لماذا؟ لأنهم هم جزء لا يتجزأ من هذا الإرهاب الذي يبين تاريخهم الحافل باللاوطنية، فليس من باب الصدفة أن يكون اليوم ضد المقاومة من كان ضدها على مدى ٣٣ يوماً من حرب تموز ٢٠٠٦ التي أرادوا من خلالها القضاء على المقاومة وبناء الشرق الأوسط الجديد على طريقتهم..من خان المقاومة والوطن في مثل هذه الأيام من حرب تموز هو ذاته يقف ضد صورتها مع الجيش اللبناني اليوم وهو ذاته ممتعض من مبادرتها لتحرير جرود عرسال، مختلقاً الأكاذيب والإفتراءات ،عازفاً على كل الأوتار المذهبية والمناطقية،منتزعاً كل وجوه الوقاحة بعدم الإعتراف أن هذه المقاومة وهذا الجيش صانوا وجوده وبقاءه في إقليم ملتهب لسنوات، هؤلاء هم ذاتهم الذين حاولوا إذكاء الفتنة والعنصرية مؤخراً في ملف النازخين السوريين..وهم ذاتهم يتفلسفون على الشهيد إبن ال١٦عاماً الذي إكتنز وإختصر رجولتهم وهم أشباه رجال يتلطون خلف هواتفهم لينشروا ما أسقط عليهم من أفكار مسمومة.

هؤلاء مشكلتهم ليست مشكلة وطن كما يدعون فالإنسان الوطني هو من لا يسمح لوطنه بالذل،هو من يبذل الدماء ليصان الأرض والعرض،هو من لا يقف على أبواب السفارات ويأخد صفة "بياع المواقف" التي يقبض عليها ويقبض معها على روح الوطن!!!

هم يعلمون والتجارب العربية علمتهم أن طابخ السم آكله في النهاية،ولذلك فما ينطقون به من سموم هو ليس وليد أفكار بل وليد إنفعال وخوف على المصير لأن بوصلة الإنتصار هي لصالح الشرفاء اليوم والموصل تشهد،أما من مهّد وروج للإرهابيين فمن الطبيعي أن يشيطن إنجازات المقاومين الشرفاء من الجيش اللبناني وحزب الله، لكن كلامهم لن يطول فالمعركة بدأت وستحسم قريباً ووطننا على صغره بهويته ورئيسه المقاوم وسيد الوعد الصادق سيُعلم كل الدول المتآمرة كما علم أميركا وإسرائيل في حرب تموز دروساً في الصمود والإرادة والمقاومة لكي يبقى لبنان وطن المعادلة الذهبية جيش_شعب_مقاومة هذه المعادلة التي لا يخاف منها إلا صهيوني أو متآمر.

نحن اليوم في مرحلة لا مكان فيها للمواقف الرمادية وكما تُعرف الرجال ببطولاتها في المعارك كذلك تُعرف الرجال بمواقفها في مجتمعاتها في الأيام الصعبة، مجدداً إنقسم لبنان اليوم إلى فريقين فريق من سفراء إمارة الخرافة والمروجين لها والطاعنين بإنجازات الوطن وفريق مُصر أن تبقى هوية لبنان هوية مقاومة،هذان الفريقان محسوبان على حزبين جديدين قديمين على الساحة اللبنانية حزب "الوعي المعدوم" الحاضر في الوطن بجسده فقط والذي يجمع طائفة المأجورين من الإعلاميين والسياسيين وقطاع الطرق المودرن الذين لو قدر لهم أن يكونوا رجال لقاتلوا إلى جانب جبهة النصرة في الجرود،و"حزب المواطنة" والذي يضم الشرفاء أيضاً من ناشطين وسياسين وجيش ومقاومين وأشرف الناس الذين هم ليسوا حكراً على مذهب أو طائفة أو حزب بل يجمعهم "حب الوطن".

"أنا مواطن لبناني" كلمة لا تترجم فقط في السجلات وإنما تترجم بالموقف والصمود وقوافل الشهداء وهذا المشهد الجامع والتضحيات التي لا تنتظر شكراً من أحد فشكرها يكون بالحفاظ على أرضنا التي صانتها دماء الشهداء.

وأخيراً هذه المعركة ستكلل بالنصر المؤزر لأن مع كل جندي من جنود الجيش والمقاومة هناك روح من أرواح الشهداء في تفجيرات الرويس وبئر العبد والقاع وغيرها من الذين كانوا ضحية تفجيراتهم الإرهابية وأرواح شهداء الجيش والمقاومة كلهم إجتمعوا في سماء عرسال ليباركوا زنود الأبطال السمراء، وهذه الأرواح ستكون لعنة على إرهاب الجرود ونصراً لأمة ما زال فيها الرجال الرجال.