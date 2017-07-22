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في اليوم الثاني من معارك الجرود والحدود ..

22
JULY
2017
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في اليوم الثاني من معارك الجرود والحدود غارات جوية ونيران مدفعية واشتباكات والتحامات وانتصارات للمقاومة في الجبال والتلال . النصرة تتذكر خراب البصرة وتقف امام مشهد الخسارة والحسرة . المقاومة من امامكم والجيش السوري من وراءكم والجيش اللبناني من حولكم فأين المفر والى أين المقر؟

مئأت المسلحين واطنان من المعدات والمتفجرات واكياس من الدولارات انتهت باطلاق الاستغاثات ورفع الاعلام البيضاء وسقوط راياتهم السوداء التي وشحت بالقتل والخطف والذبح قرى وبلدات لبنانية وسورية وروعت بالنهب والسلب والحرب بقعة جغرافية توازي حجم محافظة جبل لبنان .

انزلقت النصرة الى فخ الحسابات الخاطئة رفضت الوساطات والتسويات والاستسلام المشرف لارهابيين لا يعرفون معنى الشرف والخروج الامن لمجرمين لم يراعوا حرمات مقدسة ولا عتبات مباركة ولا مواثيق معتمدة .

دارت الدائرة عليها واحكم الطوق حولها وانفخت دفها وتفرق عشاقها من الخليج الى البوسفور ومن النيل الى الفرات وباعوها في لعبة الامم وشراء الذمم وسقوط القمم . انتهى زمن داعش في الموصل والنصرة في لبنان والكماشة ستطبق على دير الزور والرقة في قابل الاسابيع او الشهور لا فرق . السباق انتهى لكن النتيجة لم تعلن بعد . غالبية المعارك التي غيرت وجه التاريخ والمنطقة حصلت على الارض السورية او في الرقعة الجغرافية التي كانت تعرف بسوريا الطبيعية ولنتذكر اليرموك وحطين وعين جالوت ومرج دابق وميسلون . في اليوم الثاني من معارك الجرود والحدود المقاومة منصورة والنصرة مدحورة.

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