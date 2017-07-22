اللواء ابراهيم: نحن نقاتل في جرود عرسال دحراً للإرهاب

A + A -

أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن "النبطية نجت من كارثة كان يخطط لها الإرهابيون" مشيراً إلى أن العملية الإستباقية التي نفذها الامن العام أفشلت هذا المخطط".

وفي احتفال أقيم في مدينة النبطية ظهر اليوم أمام السراي الحكومي، لمناسبة تقديم قطعة أرض إلى الأمن العام من قبل المجلس البلدي ومجلس الجنوب، قال اللواء ابراهيم "ان النبطية لها رمزيتها لانها ترفع شعار الحسين، وكانت مستهدفة من الارهاب التكفيري في الشبكة الاخيرة التي فككها الامن العام". وأضاف اللواء ابراهيم، "نحن نقاتل في جرود عرسال دحرا للإرهاب ومشهد رفع الأعلام اللبنانية في عرسال وفي النبطية يقول للإرهابيين نحن نعرف كيف نقاتل وكيف نفرح". وأكد اللواء إبراهيم أن "الأمن العام مستمر في درء الخطر عن لبنان وشعبه والمقيمين في أرضه مهما غلت التضحيات". وأشار اللواء إبراهيم في هذا الصدد الى أن "كلفة المواجهة هي أقل بكثير من الانكفاء وانتظار تمدد سرطان الإرهاب لينتشر في الجسم اللبناني".

وفي الحفل التكريمي الذي أقيم بدعوة من المجلس البلدي بحضور عدد من الوزراء والنواب والفعاليات، ألقيت كلمات عدّة نوّهت بدور الامن العام في لبنان على صعيد مكافحة الارهاب ومكافحة الشبكات الاسرائيلية.

وشكر رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل اللواء ابراهيم باسم النبطية على "التضحيات والجهود وحفظ أمن المجتمع مع كل الاجهزة الامنية والعسكرية، من الاخطار المحدقة الصهيونية والتكفيرية". واعتبر كحيل ان العقار الذي خصصته البلدية لتشييد مبنى خاص للامن العام "يؤمن بيئة ملائمة ومتطورة للعاملين والمراجعين ليكون في خدمة اهلنا".

وفي كلمة ألقاها النائب هاني قبيسي قال "اننا نعرف الامن العام انه لانجاز جوازات السفر وتأشيرات الدخول ولكنه تحول في عهد اللواء ابراهيم الى جهاز بحجم الوطن وبحجم الدفاع عنه، انتم تلاحقون العملاء على كافة المستويات الذين تزرعهم اسرائيل في وطننا ومدننا وقرانا، وتلاحقون الارهاب الذي يريد النيل من كل مقاوم شريف ومن كل لبناني مخلص تاركين اثرا سلبيا في التعدي على لبنان". وأضاف قبيسي، "ما وجدناه ان الامن العام يتنقل من منطقة الى اخرى يلاحق هؤلاء الارهابيين، يسطر اروع انواع البطولات ويسجل الانتصارات على مساحة هذا الوطن".

ثم القى النائب محمد رعد كلمة قال فيها "نحن نشهد دورك في تطوير مؤسسة وجهاز الامن العام الذي أصبح يمثل نموذجا للانصهار الوطني ولاداء المهمات الوطنية الصعبة، لقد قام الامن العام بقيادتك بدور طليعي أمني مهم في فترة اشتدت فيه الهجمة على بلدنا من عملاء صهاينة ومن ارهابيين تكفيريين استهدفونا في وجودنا".

وتمّ وضع حجر الاساس للمشروع حيث سيقام مبنى الامن العام عليه في حي الجامعات في النبطية.

وفي نهاية الحفل قدّم رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل درع مفتاح مدينة النبطية للواء ابراهيم الذي بدوره قدّم له درع الامن العام كعربون تقدير على المبادرة.