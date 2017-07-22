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بالفيديو: اللحظات الأخيرة لنائب رئيس بلدية عرسال السابق قبل وفاته!

22
JULY
2017
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نشرت صفحة اخبار عرسال الفايسبوكية فيديو للساعات الاخيرة لنائب رئيس بلدية عرسال السابق احمد الفليطي قبل وفاته.

احمد الفليطي وفايز الفليطي كانا في طريق عودتهما من مساعي وساطة لوقف إطلاق النار عندما أصيبت سيارتهما بقذيفة في وادي الضام ، حيث تم نقلهما الى مستشفى الريان في البقاع بعد بتر قدم احمد الفليطي الذي توفي في المستشفى متأثراً بجراحه ولتعرضه أيضاً لازمة قلبية حادة.

وقد صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه وفي محلة وادي حميد- مفرق العجرم تعرضت سيارة يستقلها النائب السابق لرئيس بلدية عرسال السيد أحمد الفليطي يرافقه فايز الفليطي المكلفان بالتفاوض مع المجموعات الإرهابية، لصاروخ من قبل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، ما أدى إلى بتر قدم الأول وإصابة الثاني بجراح مختلفة، وقد أمن الجيش بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي إسعافهما ونقلهما إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة، وما لبث المواطن أحمد الفليطي إلى أن فارق الحياة متأثراً بجراحه.

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه وفي محلة وادي حميد- مفرق العجرم تعرضت سيارة يستقلها النائب السابق لرئيس بلدية عرسال السيد أحمد الفليطي يرافقه فايز الفليطي المكلفان بالتفاوض مع المجموعات الإرهابية، لصاروخ من قبل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، ما أدى إلى بتر قدم الأول وإصابة الثاني بجراح مختلفة، وقد أمن الجيش بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي إسعافهما ونقلهما إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة، وما لبث المواطن أحمد الفليطي إلى أن فارق الحياة متأثراً بجراحه.

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