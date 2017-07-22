المقاومة تغيّر خطوط المواجهة في جرود عرسال.. هذا ما حصل!

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الإعلامي الحربي حسين مرتضى



تغيرت خطوط التماس والنار في مرتفعات جود عرسال بشكل سريع وسط انهيارات متسارعة في صفوف “جبهة النصرة الإرهابية.

وفي التفاصيل، تقدم مجاهدو المقاومة في جردود عرسال اللبنانية وسيطروا على قرنة وادي الخيل ومرتفع قرنة القنزح بعد اشتباكات عنيفة مع ارهابيي جبهة النصرة.



فيما تابعت وحدات أخرى عمليات التقدم وسط تغطية مدفعية دمرت مواقع النصرة وأدت للسيطرة على منطقة جوار الشيح ووادي كريتي وضليل الابيض وسرج قويصف جنوب جرد بلدة عرسال وسط اشتباكات مع مسلحي “جبهة النصرة”.



وكانت قوات المشاة تقدمت شرق جرود عرسال وسيطرت على مرتفعات ضهر الصفا ومرتفع ضليل الخيل ومنطقة الازابة وسط اشتباكات مع النصرة

وعلى الطرف الأخر من الجرود داخل الأراضي السورية تمكن الجيش السوري ومجاهدو المقاومة من السيطرة على مرتفع الكرة 2 وقرنة خربة الجوار ومرتفع الضليل الأسود وحرف وادي العويني ومرتفع الشجرة في جرد فليطة في القلمون الغربي، وبهذه السيطرة تكون القوات قد أشرفت ناريا وبشكل مباشر على وادي العويني والذي بات بحكم الساقط عسكرياً.



فيما استهدف الطيران الحربي السوري آليات للمسلحين في معبر الزمراني ضمن الحدود السورية والمؤدي نحو جرود عرسال اللبنانية.

ويعاني إرهابيو جبهة النصرة من حالة من التخبط بعد فرار المسلحين وتركهم السلاح في مرتفع قرنة القنزح في جرد عرسال بعد انقضاض مجاهدي المقاومة عليهم.



وأطلق ارهابيو النصرة نداءات استغاثة عبر مكبرات الصوت في منطقة وادي حميد والملاهي في جرد عرسال، تدعو المدنيين إلى مؤازرتهم، وسط حالة من التذمر والرفض بين الأهالي.