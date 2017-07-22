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خاص: من يحاسب من على معركة الجرود؟

22
JULY
2017
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كبريال مراد -
 
متأخّرة سنوات أتت معركة السلسلة الشرقية، بعدما علّق خروجها عن كنف الدولة امن لبنان وسيادته بأكثر من سلسلة امنية سقط جراءها الشهداء العسكريين والمدنيين، ودفعت ثمنها حياتنا السياسية والاقتصادية فاتورة مرتفعة...الى أن قضي الأمر والتقى القرار السياسي مع القدرة العسكرية لتعود الجرود لبنانية، وليرجع الاطمئنان الى أهالي عرسال والجوار، ليستأنفوا حياتهم الطبيعية فيزرعوا ارضهم ويفتتوا صخرها، وهم الذين لم يرضوا بالتخلّي عنها في كل الظروف.
 
اسئلة عدة بدأت تطرح عن النتائج الميدانية وما سيستتبعها من نتائج سياسية للميدان، وعن العلاقة بين حسم المعركة وبين مسار الحل في سوريا.
 
كلّها متروكة للايام والاسابيع المقبلة. وما يجب ان يضاف الى هذه الاسئلة، لا بل يسبقها محلياً، هو السؤال عمن سيحاسب من اوصلنا الى ما وصلنا اليه، يوم تراخى ساسة، وساوم قادة، وتاجر من اعتاد البيع والشراء.
 
من يعيد الرائد سامر بشعلاني والمؤهل ابراهيم زهرمان في بدايات الازمة، يوم انتفض من انتفض للقول إن لا ارهابيين في الجرود، ومن يحاسب الرئيس السابق للبلدية واحد رجال الدين الذين قدموا التسهيلات واكثر للمسلحين، وبلغ التحريض ضد الدولة واجهزتها اوجه معهما؟
 
من يكفكف دموع عائلات تنتظر عسكرييها العائدين، ويعيد الفرحة الى قلوب اتشحن بالسواد؟
 
وحدها المحاسبة تعيد الاعتبار وتمنع التكرار. فمع انتصار التحرير، من الضروري ان لا يرفع شعار التبرير ومنطق "عفا الله عما مضى"، حفاظا على ما تبقى من هيية دولة، وكرامة شعب، وذكرى شهداء، وتضحيات وطن ومؤسسات.
كبريال مراد,
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