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أسرار لصحف اللبنانية ليوم السبت 22-07-2017

22
JULY
2017
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الجمهورية


تجري إتصالات في إحدى دوائر جبل لبنان الجنوبي بهدف حصول تحالف بين تيار وسطي مع حزب عقائدي.


لاحظت الأوساط السياسية تدخُّل مرجع روحي من أجل متابعة أوضاع اللبنانيّين في دولٍ لديها أزمات.

البناء

خفايا
استغربت أوساط سياسية وشعبية الأصوات التي أطلقها بعض فريق 14 آذار اعتراضاً على عملية تحرير جرود عرسال من التنظيمات الإرهابية وإعادة تلك المنطقة المحتلة إلى كنف الدولة اللبنانية، بينما كان المطلوب أن يتوحّد كلّ اللبنانيين خلف المقاومة ضدّ عدوّهم كما تفعل جميع الشعوب الحرّة في مواجهة أيّ قوة تحتلّ أرضها أو تعتدي على سيادتها.


كواليس
قالت مصادر إسرائيلية لصحيفة «هآرتس» إنّ مسعى للرئيس التركي للتوسّط بشأن مصير البوابات الإلكترونية حول المسجد الأقصى قد أدّى إلى التوتر بين الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وانتهى بقبول رفلين تلقي اتصال من أردوغان رغم معارضة نتنياهو، ووقفت الخارجية إلى جانب نتنياهو وتبيّن أنّ السبب لا يعود لرفض نتنياهو مبدأ الوساطة بل لوعد قطعه للسعودية بحصر أيّ وساطة بها عندما يقرّر تغيير موقفه

اللواء

لغز


احدثت وسائل التواصل الاجتماعي موجة من الإرباك عشية معركة الجرود، مما استدعى تدخلاً على أعلى المستويات


غمز


يجزم نائب شوفي أن تحالف حزبين في الانتخابات في الجبل امر لا يمكن المساس به


همس


تابع ملحقون عسكريون في سفارات كبرى وقائع المواجهة الجارية بين حزب الله والمجموعات السورية المسلحة في القلمون


الأخبار (علم وخبر)

مُذكرة توقيف بحق ماريا معلوف

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس مُذكرة توقيف بحق الاعلامية ماريا معلوف، بجرم مخالفة قرار قضائي بالدعوى المقامة ضدها من المحامي غسان المولى بوكالته عن القنصل قاسم حجيج.

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