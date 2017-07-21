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دخلت لوضع مولودها فخرجت جثّة... وهكذا علّقت المستشفى!

21
JULY
2017
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أصدرت إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي بيانا حول واقعة وفاة سيدة أثناء وضع مولودها، جاء فيه: "إن إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وأطباءه إذ يتقدمون بأحر التعازي والمواساة من أهل الفقيدة، السيدة جنان أبو غيدا، التي دخلت المستشفى لوضع مولودها، يهمها ان توضح التالي:

أولا: ان ادارة المستشفى شكلت لجنة متخصصة للتحقيق والبحث في أسباب الوفاة للوقوف على حقيقة ما حصل مع الفقيدة، كما أن الإدارة على أتم الإستعداد للتعاون مع أهل الفقيدة والجواب على تساؤلاتهم في ملابسات واقعة الوفاة.

ثانيا: تهيب الادارة على وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم نشر و خلق وقائع تتعلق بكيفية التعامل مع الفقيدة قبل واثناء وبعد العملية، لأن هذا الامر لا بد لتحديده والكشف عن حيثياته من ان تقوم بذلك اللجنة التي انشأتها ادارة المستشفى.

ثالثا: تكرر إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي مشاطرتها عائلة الفقيدة حزنها، وتؤكد أنها ملتزمة تمام الالتزام بالمعايير الادارية والاستشفائية والمهنية المعمول بها في أرقى المستشفيات، وانها ستقوم بكل ما من شأنه ان يؤدي الى جلاء الحقيقة كاملة، كما وانها تعتبر القضاء اللبناني هو المرجع الوحيد والصالح لتقييم الاجراءات التي اتبعت مع الفقيدة و تحديد المسؤوليات".

وطنية
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