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بالفيديو - إعلامية مطلوبة في لبنان!

21
JULY
2017
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الاعلامية ماريا معلوف امام الملاحقة القضائية مجددا. فالقاضي بيتر جرمانوس يصدر مذكرة توقيف بحقها بجرم مخالفة قرار قضائي بالدعوى المقدمة ضدها من القنصل قاسم حجيج.

الاعلامية ماريا معلوف مجددا امام الملاحقة القضائية حيث اصدر قاضي التحقيق بيتر جرمانوس مذكرة توقيف بحقها. الملاحقة هذه المرة ليست بسبب الدعوات التي أطلقتها وتوجهت بها الى اسرائيل لقتل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله انما بجرم مخالفة قرار قضائي بالدعوى المقدمة ضدها من القنصل قاسم حجيج معلومات الـ"او تي في" تشير الى ان قاسم حجيج رئيس مجلس ادارة بنك الشرق الاوسط وافريقيا والمقرب من حزب الله يتعرض منذ فترة لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول حياته الشخصية وتتهمه بخطف احدى زوجاته وبعد شكاوى ضد المواقع تبين من التحقيقات ان ماريا معلوف هي وراء هذه الحملة الممنهجة على حجيج التي بقيت تهاجمه على الرغم من حصوله على قرار قضائي بعدم تعرض معلوف له معلوف تغيبت عن الجلسة بعد استدعائها للتحقيق معها بسبب تواجدها خارج لبنان فتم اصدار مذكرة توقيف غيابية بحقها من تخلف عن حضور جلسات الى اصدار بلاغ بحث وتحر واخيرا اصدار مذكرة توقيف غيابية بحقها يبدو ان الاعلامية ماريا معلوف ستدفع ثمن مواقفها المتطرفة التي ذهبت بها الى حد إثارة النعرات المذهبية.

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