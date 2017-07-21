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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

قبل عشرة أيام بالتمام، وعشية ذكرى عملية الوعد الصادق، قال السيد حسن نصرالله: هذه هي المرة الأخيرة التي أتحدث فيها عن عرسال ...

بعد عشرة أيام، صدق الكلام. فانطلقت معركة الجرود، وصارت كل العيون خلف الحدود...

معلومات المراجع المعنية بالمعركة، أكدت للأو تي في، مسائل أساسية بديهية متعلقة بالتطورات الميدانية، هي التالية:

أولاً، ارتياحها الكامل إلى مسار المعارك. وتأكيدها أن الأهداف التي وضعت لليوم الأول قد تحققت بالكامل. وأن التحكم بات كاملاً بتطورات الميدان في الجرود. بحيث تمت السيطرة على نقاط أساسية ومفصلية واستراتيجية، ستحدد اتجاهات الوضع في الأيام المقبلة.

ثانياً، أن هناك جدولاً زمنياً مسبقاً موضوعاً لهذه المعركة. لكنه سيظل طي الكتمان. وأن هذه المعركة الحاسمة والنهائية ستستمر وفق إيقاع خاص، لا يخضع لأي اعتبارات خارجية أو تهويلية من أي نوع كان.

ثالثاً، أن توقيت معركة عرسال محدد منذ مدة. بدليل كلام السيد نصرالله قبل عشرة أيام. وبالتالي فإن هذا التوقيت لا علاقة له إطلاقاً بأي زيارات خارجية لأي مسؤول لبناني حكومي أو عسكري أو أي عامل آخر. لا بل إن الموعد المحدد كان قد ثبت منذ تم تأجيله في الصيف الماضي، بعد الكلام عن انسحاب المقاتلين اللبنانيين من منطقة القلمون الغربي.

رابعاً، إن الهدف الأخير للمعركة، هو تحديداً إستئصال الإرهابيين من مواقعهم قبالة الحدود اللبنانية، وضمان استحالة تسللهم إلى لبنان، أو نقلهم لأي نشاط إرهابي داخل الأراضي اللبنانية.

في المقابل، أسئلة كثيرة بدأت تثيرها معركة عرسال: أي نتائج ميدانية لها؟ ومن بعدها أي نتائج سياسية للميدان، أو تداعيات؟ أي علاقة بين حسم المعركة هناك، وبين مسار الحل في سوريا، ونظرية مناطق النفوذ الحدودية الإقليمية داخل سوريا، في الشمال والشرق والجنوب؟

تساؤلات كثيرة قد تنتظر بعض الوقت لكشف حقيقتها. لكن السؤال: ماذا يحصل على أرض المعركة لا ينتظر