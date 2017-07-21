تيار المستقبل يهاجم حزب الله!؟... وهكذا علّق على معركة السلسلة الشرقية

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اعلن "تيار المستقبل"، مساء اليوم، في بيان، انه "تابع اخبار التطورات العسكرية في جرود السلسلة الشرقية المتداخلة مع الاراضي السورية، ورأى فيها جزءا لا يتجزأ من الحرب السورية التي يشارك فيها "حزب الله" الى جانب النظام السوري".

واكد التيار في هذا المجال، ادانته "لأي اعمال تتصل بالاعتداء على السيادة اللبنانية، سواء من جانب التنظيمات الإرهابية المسلحة التي اتخذت من الجرود مكانا لتهديد الأمن الداخلي اللبناني، او من جانب النظام السوري وحلفائه الذين قرروا تصفية حساباتهم مع تلك التنظيمات، على ارض لبنان وبمعزل عن اي قرار أو مشاركة للدولة اللبنانية وسلطاتها الشرعية".

وجدد رفضه ل"كل أشكال توريط لبنان بالحرب السورية"، واعتبر "مشاركة حزب الله فيها، خروجا على مقتضيات الاجماع الوطني والمصلحة الوطنية"، وشدد على "اولوية تجنيب لبنان تداعيات تلك الحرب، ودعم الاجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني لحماية بلدة عرسال واهلها والنازحين الى محيطها، ومنع كل محاولة لزجها في أتون المعارك ومخاطرها".



ورفض رفضا قاطعا، "وضع هذا الالتزام في خانة بعض المحاولات الجارية لإضفاء صفة الشرعية على قتال "حزب الله" في الجرود او داخل سوريا"، مشددا على ان "مسؤولية حماية أهالي عرسال وغيرها من القرى اللبنانية تقع حصرا على الدولة اللبنانية وجيشها، الذي سيبقى بالنسبة لنا ولجميع العرساليين واللبنانيين محل الشكر والتقدير والامتنان الوحيد".