الموت يفجع إعلامية لبنانية... "أناديك ولكنك لا تجيبين"!

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بعد صراع والدتها مع المرض، عبّرت الإعلامية كارن بستاني عن حزنها الشديد بوفاة "ملكتها" الأربعاء من خلال تعليق مؤثر نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".





وكتبت بستاني التالي: "أمي أناديك ولكنك لا تجيبين! ملكتي، سيدتي الكبيرة، روحك وقلبك هما أكبر من هذا العالم المجنون! حتى في آلامك كنت تفكّرين بالآخرين! حتى في آلامك كنت تضمدين جروحي! لطالما كنت وستبقين مثالي الأعلى، حبر أشعاري، أجنحتي من الكريستال… لطالما كنت سندي في أوقات محنتي وكنت دائماً الى جانبي في أوقات فرحي…".

وأضافت: "أمي العزيزة، يا دميتي ذات العينين الزرقاوين والشعر الملائكي… لقد ذهبتي.. ما زلت لا أستطيع التصديق… لا أريد التصديق! أنت الخلود في هذا العالم الزائل! آمل لقياك عن قريب…".



وأرفقت بستاني تعليقها بصورتين لها برفقة والدتها، وقد انهالت التعليقات المواسية نتيجة الخسارة المؤلمة.