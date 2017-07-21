إتصال لافت.. من إتّصل بالرئيس الحريري؟!

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صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد رفيق الحريري، البيان التالي:

تلقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري صباح اليوم اتصالًا هاتفيًا من رجل الأعمال اللبناني نزار زكا من السجن المحتجز فيه بإيران، شرح خلاله معاناته جراء احتجازه، والظروف الصعبة التي يعيشها وتدهور صحته، طالباً تدخل الحكومة اللبنانية للإفراج عنه.

وقد أكد الرئيس الحريري متابعة قضيته بالوسائل الدبلوماسية المتاحة.

وفي بيت الوسط، استقبل الرئيس الحريري سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن وعرض معها الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.