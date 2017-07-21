رئيس الجمهورية تابع التطورات الامنية على الحدود اللبنانية- السورية وتلقى تقارير حول اجراءات حماية الحدود ومنع تسلل المسلحين

A + A -

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التطورات الامنية التي شهدتها الحدود اللبنانية- السوية المقابلة لجرود عرسال منذ فجر اليوم، وتلقى تقارير من الاجهزة الامنية المعنية حول المستجدات، والاجراءات التي اتخذتها قيادة الجيش على الحدود اللبنانية ومنع تسلل المسلحين عبرها.

الوزير ميشال فرعون

والاوضاع الامنية المستجدة والتطورات السياسية الراهنة، كانت موضع بحث خلال استقبال الرئيس عون وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون الذي اوضح بعد اللقاء انه اجرى جولة افق مع رئيس الجمهورية في مواضيع الساعة ولاسيما المستجدات الامنية على الحدود وخصوصا اوضاع النازحين السوريين. واضاف انه اطلع الرئيس عون على مشروع تخطيط المدن الذي تم اعداده بالتعاون مع الامم المتحدة، كما تطرق البحث الى موضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب والموارد المالية التي سوف تغطيها. واوضح ان موضوع التعيينات كانت ايضا مدار بحث مع رئيس الجمهورية.

النائب فادي الاعور

واستقبل الرئيس عون نائب بعبدا فادي الاعور الذي قال انه نقل الى رئيس الجمهورية شكر اهالي منطقة بعبدا العليا على رعايته تدشين سد القيسماني قبل ايام والذي يوفر المياه لعشرات القرى في المنطقة، والصدى الايجابي الذي تركه هذا المشروع التنموي. وذكر انه نقل رغبة ابناء العائلة برعاية رئيس الجمهورية للاحتفال الذي يتم الاعداد له لإزاحة الستار عن تمثال النائب الراحل بشير الاعور في مسقط رأسه بلدة قرنايل. كما تطرق البحث الى ملف التسويات الخاص ببلدة شويت والذي لا يزال عالقا في وزارة المهجرين.

الوزير السابق فوزي حبيش

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق فوزي حبيش الذي عرض معه الاوضاع الادارية العامة في البلاد ودور الاجهزة الرقابية ومسؤوليتها في مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد.

الوزير السابق وئام وهاب

وفي قصر بعبدا الوزير السابق وئام وهاب الذي عرض مع الرئيس عون الاوضاع الراهنة والتطورات المستجدة. وقال وهاب ان الرئيس عون يعرف جيدا ما يريد وهو قادر على تحقيق انجازات كبيرة بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

الاباتي مارسيل ابي خليل

واستقبل الرئيس عون الاباتي مارسيل ابي خليل مع وفد من كهنة رعية سيدة التلة في دير القمر من الرهبانية المارونية المريمية الذين وجهوا اليه دعوة لحضور القداس الذي سيقام في كنيسة سيدة التلة يوم الاحد 6 آب المقبل لمناسبة عيد سيدة التلة شفيعة دير القمر والشوف ويرأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وقال الاباتي ابي خليل: " ان مشاركة فخامة الرئيس لنا بعيد امنا سيدة التلة، شفيعة دير القمر والشوف، لمدعاة فرح وفخر واعتزاز لمواقفه الجريئة والمشرفة ولدوره الرائد في جمع اللبنانيين وتوحيدهم حول محبة وطنهم لبنان والعمل على تعزيز العيش المشترك بين كل ابنائه من خلال الدفاع عن الدستور والدعوة الى الحوار والتشاور لترسيخ الثقة بين الافرقاء والتوصل الى تفاهم وطني حقيقي واستقرار امني ثابت".