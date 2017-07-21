الجيش اللبناني يستهدف المجموعات الارهابية وحزب الله يتقدم.. بالفيديو - ما هي آخر مستجدات معركة تحرير جرود عرسال؟

A + A -

استهدف الجيش اللبناني مجموعة ارهابية حاولت الفرار باتجاه بلدة عرسال قادمة من وادي الزعرور في الجرود وأفادت قناة الميادين عن قصف مدفعي للجيش على مواقع النصرة في وادي الخيل بجرود عرسال، كذلك نفت مصادر اعلامية أخرى أي قصف للجيش وأكدت أن الجيش اللبناني حتى الساعة لم يقم بأي استهداف للمسلحين والوضع في بلدة عرسال طبيعي والجيش يسهل مرور النازحين باشراف مندوبين من الامم المتحدة.

فيما اعلن الاعلام الحربي ان الجيش السوري وحزب الله يسيطرون على "تلة البركان" في جرد فليطة في القلمون الغربي ويوقعون قتلى وجرحى بصفوف "جبهة النصرة"، لافتاً الى تقدم ملحوظ للجيش السوري والحزب على جبهات جرد فليطة في القلمون الغربي بالتزامن مع تقدم الحزب في جرود عرسال باتجاه موقع "القنزح" و "وادي القرية" جنوب شرق جرد عرسال وسط اشتباكات مع مسلحي "جبهة النصرة" أوقعت قتلى وجرحى بصفوفهم.