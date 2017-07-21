الساعات الـ72 المقبلة حاسمة ضد الارهابيين بجرود عرسال

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كشفت مصادر حزبية معنية، لصحيفة الجمهورية، ان المعطيات الامنية تؤشر الى دخول المنطقة حَيّز العد التنازلي الفعلي، على إيقاع السلسلة الشرقية في ظل الحدث الأمني ضد المجموعات الارهابية في منطقةجرود عرسال، حيث تؤشّر المعطيات الى ان الساعات الـ72 المقبلة حاسمة، خصوصاً أنّ المفاوضات التي كانت جارية حول المنطقة انتهت، وبالتالي الظروف الميدانية اكتملت من كل النواحي.

وشدّدت في الوقت ذاته على أن ما يُقال عن توقيت العملية العسكرية في الجرود بالتزامن مع زيارةرئيس الحكومةسعد الحريريالىالولايات المتحدة الاميركيةلا يمتّ الى الواقع بصِلة، خصوصاً انّ هذه العملية هي استكمال للعملية التي قام بها "حزب الله" فيالقلمونالغربي، وتمّ تأجيل تنظيف القسم الباقي في هذه المنطقة من الارهابيين جرّاء الجو السياسي والطائفي والمزايدات التي أثيرت آنذاك، كؤكدة ان اليوم الوضع مغاير تماماً لِما كان سائداً آنذاك، والجميع في جو العملية القائمة لا محالة، من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة والى سائر المستويات السياسية والأمنية.