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قبيل معركة الجرود...تشريع في الكونغرس يفرض عقوبات جديدة على حزب الله

21
JULY
2017
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قدم أعضاء بالكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي تشريعا الخميس يسعى لفرض عقوبات جديدة على حزب الله متهمين إياه بالعنف في سورية ونصب صواريخ على طول الحدود مع إسرائيل، وفق ما ذكرت رويترز.

ويسعى التشريع الذي يمثل تعديلا لعقوبات قائمة على حزب الله، إلى زيادة القيود على قدرته في جمع الأموال والتجنيد وزيادة الضغط على البنوك التي تتعامل معه واتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تدعمه ومنها إيران.

وسيمنع التشريع كذلك أي شخص يتبين أنه يدعم الحزب من دخول الولايات المتحدة، وسيلزم الرئيس بأن يرفع إلى الكونغرس تقريرا بشأن ما إذا كانت المؤسسات المالية الإيرانية تسهل التعاملات المالية لهذا التنظيم.

وقال إد رويس الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والذي قدم التشريع في بيان "هذه العقوبات ستقلص بشدة شبكة حزب الله المالية وأنشطتها الإجرامية العابرة للحدود وستنال كذلك من داعميها وأهمهم إيران".

وشارك إليوت إنجيل، العضو الديموقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رويس في تقديم المشروع بالمجلس.

ولم يتحدد بعد متى سيطرح التشريع للتصويت في مجلس الشيوخ.

Reuters
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