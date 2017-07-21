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الجمهورية

سباق

تناقضت التقارير الأمنية والإستخبارية حول احتمال حصول معركة في منطقة حساسة، وتحدثت عن سباق سياسي - ديبلوماسي - عسكري متكامل.

ضغوط

أدَّت الضغوط العشائرية التي مورست على وسائل الإعلام إلى وقف إعلان يستهدف الترويج لعروض تأمين إستثنائية على السيارات.

إرتياح

عبّرت مراجع أمنيّة عن إرتياحها لموقف مسؤول بقاعي خصوصاً تشديده على دعم الجيش.



اللواء

همس

وصلت تقارير من عاصمة كبرى الى بيروت تتحدث عن تغييرات في المشمولين بالعقوبات قبل وصول الوفد اللبناني إليها

لغز

ما تزال الأزمة داخل حزب عقائدي تشغل بال المعنيين، وتهدّد بانقسام جديد

غمز

ليس من المؤكد في ضوء التعقيدات الانتخابية حدوث تحالف بين «حليفين» في دائرة الشوف -; عاليه



البناء

خفايا

لفت مسؤول سابق إلى أنّ الاحتفال بذكرى صدور العفو النيابي عن رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، كان يجب أن يترافق مع احتفال موازٍ بالعفو عن موقوفي أحداث الضنية، لكونهما صدرا في الجلسة نفسها وبالأكثرية نفسها التي تتنطّح اليوم للدفاع عن الإرهابيين الذين يستهدفون الجيش اللبناني في جرود عرسال وغيرها، تماماً كما استهدفه موقوفو الضنية عام 2000...