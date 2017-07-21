بري: حيتان المال تتحرّك في بحر لبنان الهادئ

A + A -

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره امس، «حيتان المال» تتحرك في بحر لبنان الهادئ. فتش عن الذين يريدون الغُنم ولا يقبلون حتى المساهمة في الغُرم».



اضاف: «كي لا تكون دولة بين الاغنياء السلسلة ربح ليس فقط للناس بل لخزينة الدولة».



واكد ان «السلسلة هي الانجاز الاهم الذي يشهده لبنان منذ سنوات طويلة. واعود واؤكد ان هذه السلسلة لا تستهدف الفئات الشعبية او الفقيرة خلافا لما يجري ترويجه من بعض الحيتان التي تحركت للتشويش على هذا الانجاز.



اضاف: لن نتأثر بكل ما يقال، المهم انجزت السلسلة لكن ما يجب ان يكون معلوماً هو ان الامر لم ينته ولا يجب ان ينتهي هنا، بل يفترض ان يستكمل بالتوجه من قبلنا جميعا وتحديداً الحكومة الى المهمة الكبرى في منع مسارب الهدر ووقف الفساد وكل ما يعيق حركة نمو البلد. اقترب ان اقول اننا بحاجة الى ما يشبه حالة طوارئ للانقاذ الاقتصادي والمالي وكل ما يتصل بذلك.