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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

عشرة أعوام ... لحظة بلحظة ... نتممها الآن بالذات ...عشرة، مثل العيون المفتوحة على الدهشة .. مثل الأصابع المشدودة صوب الفوق ... مثل كمال الأرقام .. ومجموع الأعداد الأول... وأول المشوار صوب اللانهاية ... بعد عشرة أعوام، من الضروري والواجب، أن نتوقف لحظات، لنسأل: لماذا كل هذه المغامرة؟ لماذا كل هذا الجهد والبهدلة والتعب والقلة؟ لماذا ساعات أرق الأمس ... وقلق الغد؟ لماذا تحمل أيام المحاكمات ... واضطهاد الأبعيدين ... وخناجر الأقل بعدا ... وتهديدات الفاسدين ... ومؤمرات الحاقدين ... وسموم القايينيين ... وهموم كل الأهلين لماذا وجع القلب، وعذاب الجسد والروح والعقل؟ لماذا فعلنا ذلك كله، منذ عشرة أعوام؟

اليوم، في 20 تموز 2017، نتذكر أننا ارتكبنا ما ارتكبنا، من أجل مرض الحقيقة الضاج فينا ... من أجل لوثة الحرية المجتاحة وعينا ... أقدمنا على جنوننا ومغامرتنا وهوسنا ... من أجل حقنا في أن نسمي مجرم نهر البارد إرهابيا، كما فعلنا ... ومن أجل أن نبكي فرانسوا الحاج، مباشرة على الهواء، كما بكينا ...

اليوم نتذكر، أننا بذلنا ما بذلنا، من أجل أن يعود عماد عبود شهيدا – وسيعود قريبا - ومن أجل أن نعرف ونعلن أن شاكر العبسي هرب تهريبا ... من أجل أن نسمي المحتل محتلا ... والمختل مختلا ... من أجل أن نرفض عهر الوصايات ... ولو لم نحلق شعر رؤوسه ... من أجل أن ندمع مع الجيش، وأن نركع مع الطفل، وأن نرفع رايات الثورة، كل لحظة ...

اليوم نتذكر، أننا فعلنا ما فعلنا، من أجل أن نوصل صورة لقاء العماد والسيد ... ولكي كي يصير اللقاء نيات طيبة بين الرابية وكل روابي لبنان ... ولكي تتجسد نيات كل اللبنانيين عرسا للجنرال في وسط بيروت ... ولو تأخر العرس عشرا أو أقل أو أكثر ... ولكي يتوج العرس أخيرا عهدا لكل لبنان ... بل عهد لكل لبناني، على الحرية، وعلى الحق والحقيقة والحياة ...

اليوم، نتذكر، ونقول بكل فخر وعزة، بنشوة النصر وروعة الدمعة: سيدي القائد الرئيس، من الأو تي في، في عيدها العاشر: نفذ الأمر ... لك التحية ... لكل العهد وكل العمر ... أما الباقي، فتفاصيل لم تحك بعد، عن العيد وصاحبة العيد وصاحب الاثنين ... من عشرة أعوام، كأنها أمس العصر، إلى حيث صارت، في قلب القصر ...



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



أقفل مجلس الوزراء الثغرات في العديد من السفارات اللبنانية في الخارج فأقر تشكيلات دبلوماسية تعتمد بعد موافقة بعض الدول على بعض الأسماء.

في شأن آخر يستأنف مجلس النواب تشريع الموازنة العامة بعد عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من واشنطن التي يسافر إليها غدا.

وثمة رهان كبير على محادثات الرئيس الحريري مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول لبنان والشرق الأوسط. وثمة من يعول على التفهم الأميركي لواقع لبنان بكل أطيافه الذي لا يمت للارهاب بصلة بل هو واقع المواجه للارهاب وهو ما سيحصل في تحرير جرود عرسال والسلسلة الشرقية في وقت قريب.

وفي مجال آخر برز لقاء في معراب بمناسبة توقيع كتاب حول ظروف سجن الدكتور سمير جعجع وقد كشف ممثل الرئيس الحريري الوزير جان أوغاسبيان بأن الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبل استشهاده عمل لقانون العفو الذي استكمل بخطوات للرئيس سعد الحريري.

إذن مجلس الوزراء أقر التشكيلات الدبلوماسبة وفي الجلسة كان الإقرار النيابي لسلسلة الرتب والرواتب حاضرا.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

على بركة التوافقات الاكسترا مؤسساتية وبتناغم بين اكثر من سائق تتقدم جرافة الدولة مقتلعة كل العقبات التي طالما عطلتها، بالأمس قانون الانتخاب، أمس سلسلة الرواتب، واليوم التشكيلات الدبلوماسية، وغدا على الوعد الموازنة العامة والتعيينات الادارية. الاقلاع الجديد للدولة ضروري، لكنه غير مرض، فهو يخلو من الاصلاح ويغلب المحاصصة ويبدي الكم على النوع بدليل ان الجهد المبذول ارضى القليلين واغضب الكثيرين وبينهم وزراء ورئيس الجمهورية.

التواءات السلسلة التي دفعت قطاعات مغبونة عدة الى التهديد بالشارع والقضاة الى الاعتكاف ليست وحدها سبب الموجة الرمادية التي تظلل البلاد، فتهديدات حزب الله بالحرب على الارهاب في جرود عرسال تضغط على الواقع السياحي والسياسي والدبلوماسي، خصوصا انه يتزامن مع سفر الرئيس الحريري الى واشنطن حيث سيجد نفسه ملزما على اقناع الادارة بقابلية ضبط اللعبة الملتبسة بين دوري الجيش والميليشيا والتأكيد على عدم اختلاطهما، لأن المطلوب اسقاط الارهاب لا الجيش.



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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

دبلوماسيا كان النقاش في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وكذلك نتائجه.

فولتاج VOLTAGE التوافق السياسي وصل السلك الدبلوماسي بعد ان تخطى قطوع السلسلة.

تعيين امين عام لوزارة الخارجية، واقرار للترفيعات والمناقلات في أربع وسبعين سفارة لبنانية حول العالم بتلوينة سياسية بارزة.

بارزا كان كلام الرئيس عون في مستهل الجلسة عن تقرير اممي حول انخفاض مساهمات الدول في خطة مساعدة النازحين وما له من انعكاسات سلبية عليهم وعلى لبنان المثقل بعبئهم كما قال.

الاعباء الامنية والعسكرية الملقاة على المؤسسة العسكرية لم تمنع البعض من زيادتها بضجيج مفتعل، فكانت ادانة رئيس الجمهورية للتعرض للجيش الحامي للاستقرار والحدود في وجه ارهاب تكفيري يعاني منه اهالي السلسلة الشرقية وآخر اسرائيلي عند الحدود الجنوبية.

ارهاب يضيق على الفلسطينيين الذين يستنفرون لنصرة القدس واقصاها، دعوة لاقفال المساجد والزحف نحو اولى القبلتين في جمعة النفير.

فصائل المقاومة تؤكد أن يوم غد سيكون يوما مفصليا في مواجهة مخططات الاحتلال لفرض واقع جديد في اولى القبلتين. فهل يكون يوما مفصليا في تاريخ أمة نام قادتها عن نصرة فلسطين الجريحة؟

في اليمن ورغم الجراح والندوب السعودية المنشأ، رسالة من السيد عبد الملك الحوثي ابرز ما فيها: على العدو الاسرائيلي ان يأخذ حساب الشعب اليمني في اي مواجهة مع الشعب الفلسطيني والمقاومة اللبنانية قال قائد حركة انصار الله، الذي حيا الامين العام لحزب الله بتحية الوفاء، مخاطبا السيد نصر الله بالقول: رهانك على الشعب اليمني في محله، فنحن معكم كما كنتم معنا..



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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

ما انجزه المجلس النيابي من اقرار لسلسة الرتب والرواتب ترددت اصداؤه في جملة مواقف وتصريحات سياسية، في وقت كانت الحكومة تحقق انجازا اخر عبر انهاء ملف التشكيلات الديبلوماسية، التي طال انتظارها.

وبين الانجازين، العيون شاخصة الى الوضع الامني مع الحديث عن اقتراب موعد معركة جرود عرسال، ومع اكتمال التحضيرات الميدانية للمعركة.

وبالتزامن كان رئيس الجمهورية يجدد الدعوة الى وقف حملات التحريض ضد النازحين السوريين، كما دان التعرض للجيش، خصوصا في هذه المرحلة التي يحمي فيها الاستقرار ويواجه الارهابيين ويحمي الحدود.

اما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وبعدما اكد ان اقرار السلسلة انجاز يسجل لعهد الرئيس عون وللحكومة ولمجلس النواب، أعرب عن أمله في ان تنجز دراسة الموازنة في خلال الاسبوع المقبل على ان يناقشها مجلس النواب ويقرها، كما لفت الى انه سيثير خلال زيارته المقبلة الى الولايات المتحدة موضوع النازحين، مؤكدا ان عودتهم الى اماكن آمنة في سوريا امر يتم بحثه مع الامم المتحدة، التي تحدد متى يتم السماح بذلك.

في التطورات الاقليمية، تفجرت ازمة ديبلوماسية بين الكويت وايران، على خلفية تورط إيران بدعم خلية العبدلي، حيث أمهلت الحكومة الكويتية السفير الإيراني 48 ساعة لمغادرة أراضيها، في وقت تتوجه الانظار الى المسجد الاقصى المبارك الذي يشهد غدا يوم غضب ضد ممارسات الاحتلال.



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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

عاصفة تشكيلات دبلوماسية راعت المناخ السياسي حفرا وتنزيلا ولم تخرج عن آلية التضامن في التقاسم سفيرا بسفير وفقا لقاعدة "هذا لك وهذا لي". أسماء تخرجت من مكاتب المعالي إلى السعادة وتدربت لدى الوزراء كملحقين أو مقربين أو مستشارين وشكلت سيرة ذاتية ساعدتها على التشكيل الدبلوماسي. لم يتغير واقع الحال الذي أصبح من المحال واعتمد مبدأ الوفاء للمقربين كأساس للتعيين الذي لم يترك "زعلا" عند أي من الأطراف السياسية ما خلا التحفظ الشكلي الذي قدمته "القوات اللبنانية" اعتراض القوات استغربه وزير الخارجية جبران باسيل والرئيس سعد الحريري باعتبار أنه جرى استشارة الكتل وإعطاؤها حصتها قبل تحويل الملف إلى مجلس الوزراء وهذا تأكيد ثنائي من قبل أكبر كتلتين نيابيتين أن المغانم كانت هي المبدأ والمعيار المعتمد وإلا كيف نفسر استشارة الكتل وإعطاءها حصتها؟ ومن يقيم خبرة وأداء وسيرة السفير؟ وهل يجري ترفيعه بقرار صادر من بيت الوسط وعين التينة والمختارة وحارة حريك ومعراب أم من قلب بيته الدبلوماسي في قصر بسترس؟ وهل المناقلات تجرى عبر "الشبوبية" أم الأحقية؟ هي "عوجا والطابق مكسور" حيث لن يستقيم جسم قام على الفساد والمحاصصة وتوزيع التركة السياسية.

سلطة بأمها وأبيها ومجلس بلديتها لا توزع السفراء فحسب بل الأموال وتهديها إلى جمعيات ناشئة اكتشف لديها فجأة مواهب إقامة المهرجانات فبلدية بيروت انتحرت منحت وأغدقت وساهمت ومولت كله من صندوق الناس وبعد المليون دولار كمساهمة مالية لجمعية مهرجانات بيروت الثقافية يتكشف اليوم عن مبلغ تسعمئة ألف دولار منحتها البلدية لجمعية أسست قبل أقل من ثلاثة أشهر فقط والمبلغ هو دعم للمهرجان الذي ستقيمه على الواجهة البحرية لمدينة بيروت لم يسبقْنا أحد على التفنن بالهدر وتزيين الفساد وإذا "كان الي إستحوا ماتوا" فإن من لم يستح يرقص ويقيم مهرجانات مكلفة من جيوب الناس ويتبرع من "كيس أهل بيروت" ويعين سفراء من قلب المكاتب السياسية ويلوي ذراع القصاة بتشكيلات قضائية ستصدر في المرحلة التالية وبموجبه: سلام على الإصلاح ومن قبله التغيير.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

يحدث هذا في لبنان، عدو اسرائيلي رابض عند الحدود الجنوبية، وعدو تكفيري متربص عند الحدود الشرقية، والجبهتان مفتوحتان، وان كانت الاولى ترقبا وحذرا رغم وجود قوات دولية، والثانية تنتظر المعركة على صفيح ساخن، فإن المؤسسات الدستورية تسجل بالتزامن انجازا تلو انجاز واصلاحا وراء اصلاح مع كل محطة واستحقاق دستوري وقانوني.

اليوم التشكيلات الدبلوماسية والبارحة سلسلة الرتب والرواتب وقبلهما قانون الانتخابات الجديد وبعدهم ستأتي الموازنة، واذا كانت السلسلة تعد الأجرأ لناحية الاصلاحات المالية والضريبية التي تضمنتها، فإن الموازنة ستشكل حدثا خصوصا بعد غياب 12 عاما من الغربة القصرية او الارادية لا فرق، لأن الفارق سيحدث عند اقرارها، لينتهي زمن القاعدة الاثني عشرية، اما المعترضون فسوادهم الاعظم ليست غالبية الناس، انما ممن يريدون الغمة ولا يقبلون حتى المساهمة في الغم على حد تعبير رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي قال سلسلة الرتب والرواتب ربح ليس فقط للناس بل لخزينة الدولة، صحيح ان بعض القطاعات لا سيما القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية سجلوا اعتراضات على السلسلة، لكن في جوهر مطلبهم ليس اقرار السلسلة بحد ذاتها، بل المحافظة على المكتسبات لا سيما منها صناديق التعاضد وهو امر قابل للمعالجة والمتابعة من قبل المعنيين بعيدا عن المزايدات والاستغلال.

والى سلسلة جرود عرسال التي تحدثت معلومات خاصة للـ nbn ان ساعات فقط تفصلنا عن بدأ عملية استئصال الارهاب، اما ما يحكى عن تفاوض مع المجموعات الارهابية يتولاها "ابو طاقية" بتكليف من الرئيس الحريري فيبدو انه خبر مدسوس ولا اساس له من الصحة، وهو لا غطاء له ولا "طاقية فوق راسه"، تيار المستقبل قال للـ nbn ان موقف التيار وكذلك موقف الرئيس الحريري حاسمان لجهة اعتبار الجيش اللبناني وحده حامي عرسال واللبنانيين وهو المخول الوحيد للتعاطي مع اي مسألة تخص الوضع في بلدة عرسال.

والى القدس حيث ترحل عيوننا كل يوم، سيكون يوم غد يوم النفير العام والحد الفصل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية، اما ما بين الكويت وايران فزعل وزغل وتخفيض عدد دبلوماسيين على خلفية قضية العبدالي.



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* مقدمة نشرة اخبار ال "ال بي سي"

راحت سكرة السلسلة وجاءت فكرة تمويلها، واكتشف اللبنانيون ان العجلة من الشيطان، ويمكن ان يضاف إليها "العجلة من مجلس النواب" ... سلسلة رتب ورواتب موجودة في التداول منذ عقد من الزمن، واقتراحات مصادر التمويل موجودة بدورها منذ عقد من الزمن، لكن مجلس النواب اللبناني قرر في ساعات معدودة أن "يسلق" السلسلة وتمويلها، ضاربا بعرض الحائط كل التحذيرات، ولعل التحذير الأول هو الذي أطلقه رئيس الجمهورية من أنه كان يفترض إقرار الموازنة، المنتظرة منذ اثني عشر عاما، ثم إقرار السلسلة، لكن ما حدث جاء معكوسا فكانت السلسلة في اليد فيما الموازنة على الشجرة... أكثر من ذلك، السلسلة في اليد وتمويلها دونه كباش كبير، فور إقرارها بدأت الأسعار بالارتفاع فيما مراقبو مصلحة حماية المستهلك لم يظهروا اليوم، علما ان هذا اليوم هو يومهم لجهة مراقبة الأسعار التي بدأت بالارتفاع من دون حسيب أو رقيب... بالتأكيد ما بعد جلسة التاسع عشر من تموز لن يكون كما قبلها: نال موظفو القطاع العام سلسلة الرتب والرواتب ولحقتهم الزيادات، لكن ماذا عن القطاع الخاص الذي يمثل العاملون فيه ثلاثة أضعاف القطاع العام؟ هؤلاء سيتحملون زيادة الأسعار من دون ان يكونوا قد نالوا زيادة في مرتباتهم... الصرخة توسعت اليوم، ولكن هل تتطور الصرخة لتتحول إلى حالة اعتراض منظمة؟ الجميع مازالوا تحت الصدمة، والتحضيرات الإعتراضية بدأت بسقوف متباينة: من سقف الإعتراض وصولا إلى الطعن.

قبل كال هذه التفاصيل نشير إلى تقرير حصلت عليه أل بي سي آي ويتعلق بمساهمات زهيدة جدا من الدول الغربية لمساعدة النازحين، معطيات هذا التقرير تنبئ بأيام صعبة جدا على لبنان، إذ من أين سيوفر المال لمساعدة النازحين في ظل غياب الدعم الدولي؟



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