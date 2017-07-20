ما صحة التسجيل الصوتي للسيد نصرالله؟!

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انتشر مقطع صوتي على مواقع التواصل للسيد نصر الله يطلق فيه عملية تحرير جرود عرسال

وقد صدر بيان نفي للمقطع الصوتي من مُلتَقَى الإِعلَام المُقَاوِم جاء فيه:

لا صحة للتسجيل الصوتي الذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي ومجموعات الواتس أب والمنسوب إلى سماحة السيد حسن نصر الله بخصوص معركة جرود عرسال، التسجيل لشخص يقلد صوت سماحة الأمين العام.

والجدير بالذكر أن سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال في أكثر من مناسبة بأن معركتنا هي مع الإرهابيين المتواجدين في جرود عرسال والذين يروعون أهلنا في عرسال والقرى المحيطة.