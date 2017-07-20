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الجيش ينتزع معلومات استخباراتية بالغة الخطورة !

20
JULY
2017
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تمكنت قوة من مخابرات الجيش اللبناني، نهار أمس، من إلقاء القبض على عبد الملك ك. الملقب بـ “أنس الجامع” وهو أحد عناصر “جبهة النصرة” في جرود القلمون الغربية ويعمل تحت أمرة زعيمها أبو مالك التلي، بحسب ما نشره موقع “ملحق”.


وفي ضوء التحقيقات التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع “أنس الجامع”، علم “ملحق” من مصادر مطلعة ان الموقوف، والذي يعتبر كنزاً هاماً من المعلومات الاستخباراتية، أدلى بمعلومات بالغة الخطورة وكان من جملتها إعترافه بالإنتماء الى تنظيم “داعش” بالإضافة الى مشاركته في معركة عرسال ضد الجيش اللبناني ونقل أموال وأسلحة لصالح التنظيم.


كما واكدت المصادر لـ “ملحق” بأن “أنس الجامع” أقرّ بانه قام، قبل يومين من توقيفه، بتسليم أحد الأشخاص كيساً بداخله 3 أحزمة ناسفة، وانه تردد على مسامعه وجود 150 مقاتل في عرسال داخل مخيمات “البراء” و “الشهداء” و”الفلاطنة” سيقومون بمهاجمة عدد من مراكز الجيش في عرسال (المصيدة-عين الشعب-وادي حميد).


وكان “ملحق قد ذكر، في وقت سابق، أن الموقوف كان مكلفاً بمراقبة حركة الجيش اللبناني والمخابرات في عرسال، وهو يتلطى بالمسجد الكبير بحماية ورعاية الشيخ مصطفى الحجيري الملقب بـ “ابو طاقية”، إذ انه وبحسب المعلومات قام بعمليات مسح ليلي بشكل مستمر متخذاً من مئذنة الجامع نقطة مراقبة لتنفيذ مهمته.


الجدير بالذكر، أن موقع “ملحق” يتحفظ عن نشر العديد من المعلومات التي إعترف بها الموقوف المذكور آنفاً والتي تتسم بالخطورة البالغة حرصاً منه على حسن سير التحقيقات.


ملحق

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