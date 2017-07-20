جولة النائب عون في قرى قضاء بعبدا بمناسبة إحتفالات مار الياس

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شارك النائب آلان عون في إحتفالات عيد مار الياس التي أحييت في بلدات قضاء بعبدا فحضر القداس الإلهي في بلدة فالوغا الى جانب رئيس البلدية روجيه الرامي والمختار اندره ابو جوده والأهالي ثم إنتقل الى دير مار الياس الكحلونية وعايد الأب الرئيس انطوان حويس والأهالي وإنتقل الى مار الياس الريحانية - بعبدا حيث شارك أهالي بعبدا في العشاء القروي الى جانب رئيس البلدية انطوان ابي نجم الحلو وأعضاء البلدية وكاهن الرعية فادي سركيس وأنهى النائب عون جولته في كفرشيما حيث شارك أهلها من أبناء رعية مار الياس عشاءهم القروي.