بالأسماء - اللائحة الكاملة للسفراء الذين تم تعيينهم

عقد مجلس الوزراء ظهر اليوم جلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تم خلالها اقرار التشكيلات الدبلوماسية، الى جانب تعيين السفراء اللبنانيين في الخارج.
السفراء العرب:
طوني فرنجية – تونس
تريسي شمعون – الأردن
فوزي كبارة – السعودية
علي الحبحاب – بغداد
ريان سعيد – الكويت
فؤاد دندن – أبو ظبي
نضال يحيى – ليبيا
محمد الحسن – الجزائر
ألبير سماحة – عُمان
ميلاد نمور – البحرين
سفراء اميركا:
غابي عيسى – واشنطن
فادي زيادة – أوتاوا
سامي النمير – المكسيك
يوسف صياح – برازيليا
نمير نور الدين – كوبا
حسن حجازي – باراغواي
سفراء اوروبا:
فادي الحاج علي – بروكسل
رامي عدوان – باريس
رامي مرتضى – لندن
شوقي بو نصار – موسكو
ميرا ضاهر – روما
مصطفى أديب – برلين
هالة كيروز – مدريد
سليم بدورة – جنيف
غسان المعلم – أنقرة
إبراهيم عساف – فيينا
كلود الحجل – قبرص
أمال مدللي – بعثة لبنان في الأمم المتحدة
سحر بعاصيري – اليونيسكو
سفراء دول اخرى:
عبير طه – طوكيو
حسن عباس – طهران
أسامة خشاب – كينشاسا