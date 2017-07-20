بعد تعيينها سفيرة في الأردن.. هكذا علّقت ترايسي شمعون

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علقت رئيسة حزب "الديموقراطيون الأحرار" ترايسي شمعون على قرار تعيينها سفرة للبنان في الأردن على صفحتها عبر "الفايسبوك":

"اود ان اشكركم جميعا على كلماتكم الجميلة و دعمكم و حبكم لي. انا ممتنة كثيرا لجدي الرئيس كميل شمعون الذي لولاه لم تكن هذه الفرصة متاحة، ولابي الذي ترك لي صداقته مع جلالة الملك حسين ارثا افتخر به و للرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل لتكريمهم ذكرى والدي الشهيد من خلال تعييني سفيرة لبنان في المملكة الهاشمية الاردنية.

كما انني ممتنة ايضا لعلاقة الصداقة العائلية التي تربطني بالملك الاردني المميز الملك عبدالله الثاني.

اعاهدكم بان اخدم بلدي لبنان بكل صدق و إخلاص."