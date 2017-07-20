أبو زيد يبارك بالسلسلة: تنصف الناس وتضاف الى انجازات العهد

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قال عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب أمل ابو زيد في سلسلة تغريدات اليوم " نبارك بالسلسلة والدرجات لكل من موظفي الادارة العامة والعسكريين والاساتذة والمتقاعدين وهذا المشروع الذي ينصف الناس ويلبي المطالب المزمنة هو من الانجازات التي تُضاف الى العهد ".

واضاف " نضم صوتنا الى صوت فخامة رئيس الجمهورية بأنه كان من الافضل اقرار الموازنة قبل السلسلة لتحديد المداخيل والنفقات، وكلنا أمل بالتشدد في منع التهرب الضريبي من اجل تحسين الإيرادات".

وأوضح أبو زيد " أن تكتلنا سعى كي لا تتأثر الطبقة االمتوسطة والفقيرة بأي ضريبة ، لكن التطور هو أن باقة الضرائب طالت للمرة الاولى أرباح المصارف والشركات وأن الغرامات طالت للمرة الاولى ايضاً إشغال الاملاك العمومية البحرية بعدما كانت من المحرّمات في السابق ".

وتابع " من الضروري إثر مناقشة الموازنة العمل على تخفيض مبالغ كبيرة تدفع الى الجمعيات ، والمدارس المجانية ، ومعالجة عقود ايجارات الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وتحسين الجباية الجمركية مع وقف التهريب وزيادة عائدات شركة مرفأ بيروت ...وكل ذلك يؤدي الى خفض العجز المالي ".