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بنك بيروت يتعاون مع بلدية جزين لإطلاق أول بلدية ذكية في لبنان

20
JULY
2017
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في مبادرة عصرية وفريدة من نوعها، تعاون بنك بيروت مع بلدية جزين واتحاد بلديات القضاء لإطلاق أول بلدية ذكية في لبنان. 
 
وقد قام المصرف بدمجبوابة الدفع الالكتروني الخاصة بهBank of Beirut E-way مع تطبيق البلدية الذكي، متيحاً أمام مستخدميا لتطبيق الجديد بتسديد متوجباتهم ورسومهم للبلدية الكترونياً براحة وفعالية وموفراًلهم خدمات دفع آمنة عبر شبكة الانترنت بكاقة البطاقات المصرفية الكبرى.
 
جرى حفلإطلاق البلدية الذكية في الأول من تموز 2017 برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يمثله وزير الخارجية الأستاذ جبران باسيل. كما حضرته النائب بهية الحريرة ممثلة دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري، إلى جانب عدد من الوزراء والنواب، ورئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش وفاعليات وحشد من أبناء المنطقة ورؤساء بلديات القضاء.
 
وعبّر رئيس مجلس إدارة بنك بيروت الدكتور سليم صفير ممثلاً بالسيد جورج عواد مدير مديرية التجزئة والفروع في المصرف عن فخر بنك بيروت بهذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً أن المصرف يبذل جهوداً حثيثة لتعميم هذه التجربة الناجحة على أكبر عدد من البلديات في لبنان. 
 
 
 
  
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